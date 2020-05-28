Шесть человек спасено и 60 эвакуировано на пожаре во Владимире. Огонь вспыхнул на балконе восьмого этажа в доме по адресу Юбилейная, 18а. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17.54. На месте работали 33 человека и 10 единиц техники, включая пожарные расчеты, кареты скрой помощи и полицию. По прибытии было установлено, что происходит горение внутренней отделки комнаты на площади 15 квадратных метров.
Пожар вспыхнул на балконе 8 этажа
— В ходе тушения спасено 6 человек при помощи спасательных устройств и 60 эвакуировано. Погибших и пострадавших нет, — пояснили «Призыву» в пресс-службе ведомства.
Кадры охваченной огнем многоэтажки оперативно появились в Интернете. Видео, судя по всему, сделано из окон соседнего дома. На распространенных в социальных сетях фрагментах хорошо видно, что огонь успел перекинуться сразу на несколько балконов. В комментариях под постом люди пишут, что выгореть успела минимум одна из квартир.
Не исключено, что крупный пожар вспыхнул в результате курения на балконе. Непотушенная сигарета — основная причина подобных ЧП. Однако окончательно причины возгорания еще предстоит установить.
— Какие пожарные всё -таки молодцы! Столько машин приехало, так быстро всё потушили! Какая у них опасная работа! Спасибо! Наблюдала всё с улицы. Бедные люди, в одночасье лишились жилья! Теперь сижу и думаю, надо квартиру страховать от таких вот окурков, летящих с балкона, — отметили пользователи в комментариях под новостью.
Ранее «Призыв» сообщал,что за курение на балконе будут штрафовать.
Полина Тарбеева
Фото и видео группы «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте»
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