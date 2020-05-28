Шесть человек спасено и 60 эвакуировано на пожаре во Владимире. Огонь вспыхнул на балконе восьмого этажа в доме по адресу Юбилейная, 18а. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17.54. На месте работали 33 человека и 10 единиц техники, включая пожарные расчеты, кареты скрой помощи и полицию. По прибытии было установлено, что происходит горение внутренней отделки комнаты на площади 15 квадратных метров.

Пожар вспыхнул на балконе 8 этажа

— В ходе тушения спасено 6 человек при помощи спасательных устройств и 60 эвакуировано. Погибших и пострадавших нет, — пояснили «Призыву» в пресс-службе ведомства.

Кадры охваченной огнем многоэтажки оперативно появились в Интернете. Видео, судя по всему, сделано из окон соседнего дома. На распространенных в социальных сетях фрагментах хорошо видно, что огонь успел перекинуться сразу на несколько балконов. В комментариях под постом люди пишут, что выгореть успела минимум одна из квартир.