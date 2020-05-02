Сергей Кулибаба вернулся на станцию скорой помощи

Бывший главный врач владимирской станции скорой помощи Сергей Кулибаба вернулся на прежнее место работы, но уже в новой должности. Теперь он начальник отдела по ГО и ЧС. Об этом первому вице-губернатору Сергею Шевченко на заседании Законодательного Собрания Владимирской области сообщили депутаты. Народные избранники, которые совсем недавно входили в рабочую группу по урегулированию конфликтов на станции СМП, были удивлены новым назначением Кулибабы. Ведь ещё в марте сам Сергей Шевченко объявил о его отставке. Работу бывшего главного врача посчитали неэффективной, подчеркнув, что станцию скорой помощи он довел до «критической ситуации».

Но Сергея Кулибабу трудоустроил его прежний заместитель Георгий Жуков, который сейчас исполняет обязанности главного врача.

— Я узнал об этом уже постфактум. Видимо, там руководитель как-то решил вопрос, — сказал Сергей Шевченко. — Потому что это полномочия исполняющего обязанности главного врача. Но он не поставил нас в известность. Поэтому попробуем с ним выяснить отношения, почему так произошло. С учетом того, что конфликтная ситуация имела место быть и все о ней знали. Но принимаем для проработки этот дальнейший вопрос.

Увольнение Сергея Кулибабы стало итогом затянувшегося конфликта с фельдшерами.

Сотрудники «скорой» возмутились существенным сокращением заработной платы. Потом в его адрес последовали и другие жалобы, включая неукомплектованность бригад и удвоенные адреса вызовов. Поэтому его возвращению рады не все.

— С коллективом Кулибаба пока не встречался. Фельдшеры расстроились (кроме его приближенных). Руководить теперь нами он не должен, но они с Жуковым могут нам веселуху устроить, — поделились с «Призывом» своими опасениями медики.

Напомним, что даже после ухода Кулибабы с руководящей должности проблемы на станции скорой помощи не закончились. Фельдшеры начали жаловаться на отсутствие на складах защитных костюмов от COVID-19. Этот конфликт поутих, но зреет новый. Обещанные надбавки к зарплате медиков, которые сейчас работают на передовой, оказались ничтожно малы. Об этом фельдшеры также сообщили депутатам.

Сбоев в выплате надбавок не будет, заверил первый вице-губернатор Владимирской области. Но они будут происходить по факту использования трудовых часов. Сколько это в рублях – не ясно.

Ранее «Призыв» сообщал, что регион начинает выходить на плато по числу инфицированных.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»