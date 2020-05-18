Семейный бюджет трещит по швам. Как сэкономить в кризис?

Начните действовать по принципу: сначала заплати самому себе. От каждой зарплаты (и от иных доходов) в первую очередь откладывайте деньги на пенсионные накопления, инвестиции и непредвиденные случаи. Это, как правило, 10% от полученных доходов. Создавайте себе финансовую подушку безопасности. Остальной частью доходов вы можете спокойно распоряжаться.

Заведите привычку каждый день откладывать, например, по 100 рублей.

На самом деле это совсем не мелочь, ведь за месяц уже накопится более трех тысяч рублей. А в год это уже 36 тысяч! При грамотном инвестировании эти деньги могут превратиться в очень приятный финансовый ручеёк. В этом и состоит искусство маленьких шагов!