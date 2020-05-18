Семейный бюджет трещит по швам. Как сэкономить в кризис?

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"Дружите" с финансами
Самоизоляция, экономический кризис, неопределенность. Мы живем в тревожное время. И сейчас самое важное – это не делать резких движений и сохранять спокойствие. А для того чтобы в вашем кошельке всегда были деньги, нужно уметь с ними «дружить» и даже заботиться о них. Итак, какие простые правила следует соблюдать, чтобы экономия была разумной, а подушка безопасности надежной. Кстати, эти советы проверены на себе и актуальны не только в кризисные времена. Берите на заметку!
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Расходы планируйте заранее
Планирование бюджета похоже на диету или занятия спортом: оно должно приносить удовольствие. В противном случае вы не сможете долго так продержаться. С чего же начать экономию?
- Определите необходимые траты.
- Составляйте план расходов за конкретный финансовый период: неделю, месяц, квартал. Это позволит понять, какие суммы будут потрачены на основные статьи расходов: питание, оплату жилья, покупку необходимых товаров, транспорт, развлечения и т.д.
- Составьте список статей расходов и для каждой определите максимальную сумму. Существует множество приложений, позволяющих это делать быстро и просто. И каждый может выбрать оптимальный для себя вариант. Ну а для особо ленивых бумагу и карандаш никто не отменял.
- Фиксируйте абсолютно ВСЁ!!! Это поможет понять, куда «уходят» деньги.
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Определите лимит и строго его придерживайтесь
Систематизируйте расходы на продукты и определите ежедневный лимит. Именно эти траты составляют значительную часть расходов в бюджете у большинства семей. Строго определите сумму на неделю. На две трети сделайте большую закупку, а треть распределите на оставшиеся дни. Так вы поймете предельный лимит на небольшие повседневные траты. Ходите в магазин со списком, это позволит избежать лишних покупок и позволит находиться в магазине меньше времени.
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Воздерживайтесь от импульсивных покупок
Импульсивная покупка — это скорее удачный маркетинговый ход, чем необходимость. Даже если ценовое предложение очень заманчиво, а реклама расписывает всевозможные выгоды, сделайте паузу, чтобы понять, действительно ли вам нужна эта вещь. Часто бывает, что по возвращении из магазина вы понимаете, что это было сиюминутное желание, а деньги могли быть потрачены на что-то более важное.
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Не покупайте впрок
Не покупайте впрок. Это относится не только к продуктам питания, но и к одежде, технике. Бессмысленно скупать про запас товары, которые могут испортиться или не пригодиться. Откажитесь также во время кризиса от покупок, которые могут пошатнуть семейный бюджет. Перенесите их на более финансово комфортный период. Вы обязательно все это реализуете, но чуть позже.
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Продавайте ненужные вещи
Периодически проводите ревизию своих вещей и откладывайте то, чем давно не пользуетесь. Это может быть и одежда, которая стала вам не по размеру или давно лежит без употребления. На специальных сайтах можно продавать не только новые вещи, но и те, что в хорошем состоянии, а также посуду, доставшуюся от бабушек, старые игрушки, книги, различные коллекции и многое другое. Так что ненужное вам имущество может превратиться из груды хлама в источник дохода.
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Оптимизируйте расходы
Оптимизируйте необходимые расходы. Проверьте тарифы на Интернет и мобильную связь. Возможно, тариф, которым вы пользуетесь, давно устарел, а у оператора есть более выгодные предложения. Следите за небольшими тратами, проверьте платные подписки. Изучите свои расходы и удалите ненужное.
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Правило ста рублей и подушка безопасности
Начните действовать по принципу: сначала заплати самому себе. От каждой зарплаты (и от иных доходов) в первую очередь откладывайте деньги на пенсионные накопления, инвестиции и непредвиденные случаи. Это, как правило, 10% от полученных доходов. Создавайте себе финансовую подушку безопасности. Остальной частью доходов вы можете спокойно распоряжаться.
Заведите привычку каждый день откладывать, например, по 100 рублей.
На самом деле это совсем не мелочь, ведь за месяц уже накопится более трех тысяч рублей. А в год это уже 36 тысяч! При грамотном инвестировании эти деньги могут превратиться в очень приятный финансовый ручеёк. В этом и состоит искусство маленьких шагов!
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Ищите новые источники дохода
Акцентируйте свое внимание не только на экономии, но и на создании новых источников дохода. Прежде всего проанализируйте себя в качестве главного актива: ваш опыт, знания, дополнительное образование можно использовать в целях увеличения дохода (подработка, совмещение). Рассмотрите возможность получить господдержку через различные пособия и налоговые вычеты.
Выполнять эти правила несложно, гораздо важнее перестроить свое сознание, чтобы тратить деньги только на то, что нужно для нормального жизнеобеспечения вашей семьи.
И напоследок самое главное: постарайтесь вынести из сложившейся кризисной ситуации полезный опыт, чтобы в будущем никакие форс-мажорные обстоятельства не смогли бы вас выбить из колеи. Дружите с финансами, и они обязательно ответят вам взаимностью!
Инна Чапурина, консультант по финансовой грамотности взрослого населения
Заглавное фото: akket.com
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