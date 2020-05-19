Сбербанк выдал первую ипотеку под 0,7% годовых

Волго-Вятский банк Сбербанка выдал первый ипотечный кредит по ставке 0,7% годовых. Кредит на покупку квартиры по уникальной ставке взяла семья из Удмуртской республики. Ставка 0,7% годовых – это результат применения специального дисконта в 0,3% в случае использования сервиса «Электронная регистрация» к сделке по квартирам, приобретаемым в рамках государственной поддержки семей с детьми.

По условиям программы семьи, у которых родился второй и последующий ребенок в период с 2018 до конца 2022 года, могут приобрести квартиры в жилых комплексах застройщиков-партнеров Сбербанка по сниженной ставке. При этом клиент может сам выбрать вариант условий кредитования:

· либо 1% на период строительства и далее – 5% годовых,

· либо 3,4% на весь период кредитования.

Указанные ставки действуют при условии обязательного страхования жизни заемщика.

«Еще совсем недавно ставки по ипотеке были больше 12-13%, а теперь только 0,7%, – делится своими впечатлениями заемщица банка Елена Никитина. – Конечно, для нас это очень щадящие условия. И мы счастливы, что смогли воспользоваться этим предложением. Теперь осталось дождаться, когда наш дом будет построен и сдан».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Первая выданная ипотека по ставке 0,7% – это действительно важное событие как для всего Волго-Вятского банка, так и его клиентов. Опыт удмуртской семьи, которая осуществила свою давнюю мечту о покупке собственной квартиры на таких выгодных условиях, может стать примером для многих других семей в разных регионах. Отмечу, что появлению таких предложений во многом способствовало активное развитие дистанционных сервисов работы с ипотечными клиентами. Их сочетание с эффективно работающими государственными программами поддержки семей с детьми и дает подобные комфортные условия кредитования».

Отметим, что с 12 мая по 30 июня 2020 года при оформлении ипотеки через сервис «Электронная регистрация» клиентам Сбербанка доступна дополнительная скидка в 0,3%, которая распространяется на любые ипотечные сделки, включая приобретение квартир по госпрограмме.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете на DomClick.ru.

Фото: malaysia.news.yahoo.com