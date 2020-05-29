Сбербанк снижает ставку по всем видам эквайринга для медицинских учреждений

Сбербанк снижает ставку по торговому эквайрингу, интернет-эквайрингу и сервису «Плати QR» для медицинских учреждений.

Пониженный тариф — комиссия составит не более 1% от оборота — будет действовать с 1 июня по 30 сентября 2020 года. Он будет распространяться на клиники и больницы (код MCC 8062), медицинские лаборатории (8071), службу скорой помощи (4119), а также лицензированных врачей, которые занимаются общей или специализированной медициной (8011). Снижение комиссии в большинстве случаев произойдет автоматически и не потребует визита в банк. Оно коснется как текущих, так и новых клиентов.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Все мы высоко ценим вклад врачей и сотрудников медицинских учреждений и организаций страны в борьбу с пандемией. Наша задача состоит в том, чтобы способствовать и помогать медикам в этом деле, повышая доступность услуг и сервисов в сфере здравоохранения. Мы снижаем ставку по эквайрингу для медицинских учреждений до 1 %, чтобы обеспечить возможность приема безналичных и бесконтактных платежей, в том числе, при помощи сервиса «Плати QR».

С 15 апреля банк также снизил ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет. Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. руб., одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% вплоть до 30 сентября 2020 года.

Фото: mybryansk.ru