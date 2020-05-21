Сбербанк снижает ставки

Сегодня во Владимирской области больше половины нового жилья продаётся с привлечением ипотеки. Основное финансово-кредитное учреждение, услугами которого пользуются заёмщики — Сбербанк РФ. Около 80% жилого фонда, сданного крупными застройщиками региона, приобретаются покупателями с помощью ипотечных кредитов, взятых у этого банка. Возможно, скоро этот показатель будет ещё выше, поскольку Сбербанк РФ снизил ставки по целому ряду программ.

Опасения того, что ситуация с пандемией «обрушит» рынок жилья, оказались безосновательными. По словам управляющего Владимирским отделением ПАО Сберрбанк Андрея Черкашина, к маю объёмы жилищного кредитования почти сравнялись с показателями на аналогичный период прошлого года.

— Мы наблюдаем устойчивый рост ипотечного кредитования: объёмы наращивались в феврале, марте, апреле. Динамика положительная, спрос восстанавливается, о падении рынка недвижимости говорить не приходится, — сообщил Андрей Черкашин на онлайн-конференции с представителями строительных компаний Владимирской области и журналистами.

В феврале рост жилищного кредитования составил 21%, в марте – 16%, а апреле отставание от показателей прошлого года было всего 12%.

В значительной степени устойчивый спрос объясняется своевременными мерами поддержки, реализуемыми как государством, так и финансово-кредитными учреждениями, считает управляющий. Банки предлагают новые интересные ипотечные программы. И это отвечает интересам людей, которые желают вложить имеющиеся средства во что-то стабильное, надёжное. В мае Сбербанк сделал свои продукты ещё более привлекательными.

Снижение процентных ставок с 6 мая 2020 года (на все программы, кроме господдержки) распространяется на вновь подаваемые заявки – на 0,5 п.п. на новостройки и на 0,4 п. п. на вторичное жилье. Приобрести квартиру в ипотеку теперь можно по минимальным ставкам:

Квартира в новостройке – от 6,9% годовых

Квартира на вторичном рынке – от 7,8% годовых

Снижение ставки при электронной регистрации сделок

С 12 мая по 30 июня Сбербанк запустил акцию по снижению ставки по ипотеке на 0,3 п. п. при использовании сервиса Электронной регистрации сделок. Акция в том числе распространяется на льготные программы господдержки, таким образом:

Господдержка для семей с детьми – 4,7%

Господдержка 2020 – 6,1%

Сервис «электронная регистрация» — совместный проект Сбербанка и Росреестра, позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения офисов МФЦ и значительно сокращает сроки регистрации сделок. По Владимирской области сделки регистрируются от нескольких часов до суток.

Ипотека с государственной поддержкой

Этот продукт — от 6,1% (если сделка совершается с электронной регистрацией). Он рассчитан на все категории клиентов и застройщиков. Сейчас во Владимирской области уже принято более 90 заявок на общую сумму более 110 млн рублей. Выдано 38 таких кредитов.

С 24 апреля года Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой 2020 по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн. рублей во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет

Если застройщик финансируется банком

При этом условии всем клиентам — минус 4% на период строительства либо минус 1,4% на весь срок кредита (то есть ставка для заемщика — от 2,1% на период строительства либо 4,7% на весь срок кредита)

Если застройщик – участник пограммы субсидирования

Сбербанк ещё более снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками. Теперь ставка — от 5,9% годовых.

Военная ипотека

Действует как на первичном, так и на вторичном рынках. С 18 мая ставка снижена с 8,8% до 8,4%. Увеличена максимальная сумма займа с 2 629 000 до 2 788 000. Дисконт 0,3 за СЭР не распространяется.

Требования к заемщикам. Это должен быть военнослужащий – участник накопительно-ипотечной системы. Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Регистрация неипотечных сделок

Кроме возможности совершить ипотечную сделку в офисах, Сбербанк продолжает проводить в центрах ипотечного кредитования сделки купли-продажи недвижимости за наличный расчет, так называемые «не ипотечные сделки» с использованием Сервиса электронной регистрации. Кроме того, есть возможность совершать «межрегиональные» сделки — когда продавец и покупатель находятся в разных городах, и это не обязательно Владимир.

Данный сервис очень актуален в режиме самоизоляции и при ограниченной работе офисов МФЦ.

Сельская ипотека

Приём заявок по сельской ипотеке Сбербанком стартовал 20 мая. Этот продукт давно ждали, он оказался очень востребованным. Ещё бы! Ставка — 3%, Срок — до 25 лет. Первоначальный взнос – от 15%. И не случайно практически за один день был выбран годовой лимит. «Учитывая востребованность данной меры поддержки, надеюсь, что государство увеличит объём средств, отпущенных на обеспечение сельской ипотеки», — сообщил управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

Фото: Зебра ТВ