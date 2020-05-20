Сбербанк расширяет доступность сервиса кредитования

С 1 мая 2020 года в более чем 40 торговых точках Владимирского региона Сбербанком запущен сервис выдачи POS-кредитов. POS-кредитование (Point Of Sale) – это выдача кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. Кредит по такой схеме оформляется достаточно быстро — решение приходит в течение 2-3 минут после подачи заявки. Посещать отделение банка покупателю не нужно.

Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запустил кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком».

«Покупай со Сбербанком» https://www.pokupay.ru/ — сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит, а также в рассрочку без переплаты. Сервис, запущенный в декабре 2018 года, активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит и рассрочку на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера. Преимуществом продукта является технология, обеспечивающая быстрый и полностью безбумажный процесс оформления.

Одним из первых в регионе сервис POS-кредитования подключила компания «Технологии уюта и комфорта».

Матвей Егоров, директор компании «Технологии Уюта и Комфорта»:

«Мы сделали эту услугу доступной для своих клиентов одними из первых. Покупатели демонстрируют стабильный спрос на это предложение, поэтому возможность оформить кредит на покупку товаров прямо на кассе становится конкурентным преимуществом розничной точки».

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«В ходе последовательной реализации продуктовой стратегии Сбербанка была создана технологическая платформа «Покупай со Сбербанком», которая позволяет повысить доступность товаров и услуг для наших клиентов и увеличить продажи у наших торговых партнеров. Уверен, что развитие этой платформы поможет Сбербанку достичь амбициозных целей на рынке POS-кредитования».

Фото: mybryansk.ru