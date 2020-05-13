Сбербанк подвел итоги празднования 75-летия Великой Победы

Волго-Вятский банк Сбербанка вместе со всей страной принял участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия и инициативы банка, в первую очередь, были направлены на сохранение памяти о подвигах героев Великой Победы и поддержку ветеранов.

Волго-Вятский банк подготовил специальный радиоконцерт, приуроченный к Дню Победы, который состоялся 9 мая на «Дорожном радио». В эфире прозвучали песни и стихи на тематику военных лет, которые подготовили и записали сотрудники Волго-Вятского банка.

В праздничном эфире прозвучали знаменитые песни о Великой Отечественной войне и ее героях. Сотрудники Сбербанка исполнили полюбившиеся многим поколениям песни «Авиамарш», «На поле танки грохотали», «Катюша», «Последний бой, он трудный самый», «День Победы» и другие. Дети сотрудников банка прочитали отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».

К 75-летию Победы приурочено общебанковское волонтерское движение «Всегда рядом. Всегда помним», в развитии которого Сбербанк принял активное участие. Движение направлено на оказание помощи ветеранам и всем нуждающимся – на протяжении всего юбилейного года – года Памяти и Славы.

За это время сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка планируют совершить 75000 добрых дел. На портале акции сотрудники могут зарегистрироваться в качестве волонтеров и выбрать доброе дело. Одни могут пожертвовать средства в фонд, другие – лично поздравить ветерана, третьи – поделиться семейной историей о войне. Сегодня участниками проекта стали более 3,5 тысячи сотрудников.

Также Сбербанк присоединился к всероссийской гражданской акции – совместному исполнению песни «День Победы». Одну песню на всех исполнили руководители и сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка в честь 75-летия Великой Победы. Результатом участия стал видеоролик, который можно посмотреть на странице территориального банка на канале в YouTube. Песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова стала символом и знаковым атрибутом торжеств по поводу Дня Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая состоялась акция «Поющие дворы», в которой приняли участие сотрудники банка. Творческие группы со звуковым оборудованием и музыкальными инструментами выезжали по адресам ветеранов, организовывали концерты под их окнами, дарили им подарки. Ветераны принимали поздравления от сотрудников Сбербанка с соблюдением социальной дистанции.

Накануне Дня победы Волго-Вятский банк Сбербанка организовал двухдневную онлайн-викторину «Я знаю, я горжусь» для студенческой аудитории, посвященную интересным фактам и событиям Великой Отечественной войны и ее героям. Студенческий квиз прошел в режиме онлайн и собрал около 500 участников из 28 ведущих учебных заведений девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка.

Студенты отвечали на вопросы по двум темам: «Несколько фактов о войне» и «Фильмы о войне». Участники регистрировались на интернет-площадке, после чего их ждала подборка из 12 вопросов по каждой из тем.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы гордимся тем, что смогли подготовить целый ряд мероприятий и активностей для наших ветеранов, несмотря на ограничивающие обстоятельства. Внимание и участие к ним с нашей стороны – это то малое, что мы можем дать им в этот великий для всех нас день. День Победы – это не только праздник для каждого в нашей стране, это еще и ответственность перед теми, кто прошел через все тяготы кровопролитной войны, кому мы обязаны своей жизнью».

Фото: mybryansk.ru