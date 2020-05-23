Салоны красоты подарили медикам сертификаты на услуги

Представители бьюти-индустрии Владимирской области вручили сотрудникам больниц и станций скорой помощи сертификаты на бесплатные услуги. Врачей, медсестер, фельдшеров в этом году ждут в салонах красоты. Так волонтеры поддержали медиков во время их тяжелых будней. Среди участников акции «От сердца к сердцу» оказались как большие салоны, так и маленькие парикмахерские: «ТИССО», «BABOR», «LELU», «Шоколад», «Гармония», «АУРА», «Студия красоты Ольги Мещеряковой», «SPA & RELAX DELUXE», «4 головы», «ФОРТЕ», «City Woman», «Венец», «Каприз», «ЛакМусс», «Нефертити», «Венеция», «Салон Натальи Самойловой». Организаторами всероссийской акции стал Общероссийский народный фронт и региональная Ассоциация предпринимателей индустрии красоты.

Более 50 медиков Владимирской области уже получили подарочные конверты.

Общая сумма услуг, предоставляемых по сертификатам, составила порядка 100 тысяч рублей. То есть в среднем на человека, как посчитали волонтеры, уйдет по 1,5 тысячи рублей. Обладатель сертификата сможет получить в салоне бесплатный сеанс массажа, стрижку и покраску волос, маникюр.

— У нас более 50 сертификатов. Участвуют в акции Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Муром, Радужный, поселок Красная Горбатка, – рассказала «Призыву» Альбина Колыванова, один из организаторов акции, руководитель салона. — Каждый салон взял на себя по 3-4 сертификата. Пока ещё не очень активно они участвуют, некоторые боятся обслуживать медиков. Но есть активные добровольцы. Мы предоставляем полноценную услугу. Например, стрижка с укладкой, маникюр с покрытием.

Обратиться за бесплатной услугой медики смогут после пандемии и снятия режима самоизоляции. Врачи пройдут все карантинные ограничения. В сертификате прописана четкая инструкция, каким образом воспользоваться услугой, указан адрес и телефон салона. Списки врачей – обладателей подарков взяли под контроль волонтеры. Передаривать или продавать сертификаты нельзя.

Сертификат действует до 30 ноября. Но если режим продлится дальше, срок услуги тоже пролонгируется. Все представители бьюти-индустрии, готовые присоединиться к акции красоты для медиков, могут обращаться к организатору Альбине Колывановой по телефону 8-920-938-69-59.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор разрешил парикмахерам работать в одном зале, сохраняя безопасную дистанцию в 1,5 метра.

Татьяна Данилова

Фото организаторов акции