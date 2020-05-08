«Ростелеком» завершил создание системы-112 во Владимирской области

«Ростелеком» завершил создание системы-112 во Владимирском регионе. Распоряжение об этом подписал губернатор области Владимир Сипягин. За время реализации проекта с 2016 года «Ростелеком» оснастили все пункты единых дежурно-диспетчерских служб аппаратно-программными комплексами по приему и обработке вызовов на единый номер службы спасения 112. Кроме того, специалисты «Ростелекома» обеспечили интеграционное взаимодействие со смежными областями: Ивановской, Рязанской, Московской, Ярославской. Теперь операторы экстренных служб могут переводить голосовые вызовы своим коллегам в соседнем регионе и обмениваться данными о происшествиях в единой системе.

Создание единой диспетчерской службы «112» позволит осуществлять быстрое реагирование и улучшит взаимодействие экстренных оперативных служб региона в чрезвычайных ситуациях. На обращения граждан отвечают специалисты центра обработки вызовов системы-112 во Владимирской области. В его штате состоит 37 высококлассных специалистов, прошедших специальную подготовку: диспетчеры, психологи, переводчик.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Люди, попадающие в экстремальные ситуации, часто теряются и не знают, к кому обращаться за помощью. Операторы системы-112 фиксируют звонок и сами принимают решение о переадресации его в профильные службы. Специалисты компании выполнили монтаж, настройку и запуск оборудования в дежурных диспетчерско-оперативных служб. Благодаря настройке ими дополнительных программных модулей, система-112 позволяет операторам самим перезванивать пострадавшим, если связь прервалась. В опытном режиме диспетчерская служба проработала полтора года, за это время было принято 1,5 миллиона звонков от жителей области, в том числе и по вопросам коронавируса. После государственных испытаний система вызова экстренных служб области работает в полном объеме».

Система-112 обеспечивает оказание экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья. На звонки по единому номеру «112» будут реагировать службы пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций (МЧС), полиции (МВД), медицины катастроф, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор»