«Ростелеком» во Владимире обеспечил публичным интернетом обсерватор в Заклязьменском

Компания «Ростелеком» обеспечила публичным интернетом ГБУСОВО «Областной комплексный реабилитационный центр» в поселке Заклязьменский, где на 3-м и 4-м этажах организована обсервация для больных COVID-19. Для того, чтобы обеспечить единую зону покрытия на всей территории учреждения, «Ростелеком» смонтировал оборудование для 13 точек доступа Wi-Fi.

Воспользоваться бесплатной услугой можно с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi. Установленное оборудование позволит подключившимся общаться в социальных сетях, узнавать новости, работать на портале госуслуг. Персонал медицинского учреждения будет использовать доступ в интернет для решения рабочих вопросов. Каждая точка доступа имеет радиус действия 50 метров и обеспечивает одновременное подключение до 30 гаджетов без потери скорости. По желанию можно создавать в одной зоне раздельные подсети с разными паролями: для сотрудников и для пациентов.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Выход в сеть с мобильных устройств давно стал нормой и пользуется популярностью у населения. Особенно важно оставаться на связи с родными в сложной жизненной ситуации для людей, находящихся на изоляции в лечебном учреждении. Для персонала обсерватора интернет необходим для решения административных вопросов и оперативной связи с коллегами. Важно отметить, что общественные Wi-Fi сети «Ростелекома» соответствуют всем требованиям российского законодательства, оснащены системой фильтрации контента, а персональные данные пользователей хранятся в защищенных центрах обработки данных компании».

Услуга «Управляемый Wi-Fi» «Ростелекома» подходит для бизнеса любого масштаба. Она позволяет клиентам управлять настройками сети и политикой доступа. При подключении к интернету конечный пользователь увидит на экране смартфона или планшета приветственную страницу, на которой владелец гостевой зоны Wi-Fi может разместить полезную информацию справочного или рекламного характера.