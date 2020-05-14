Роспотребнадзор разъяснил, как организации и предприятия могут начать работать

Власти Владимирской области постепенно смягчают ограничительные меры. В первую очередь это касается экономики. На этой неделе разрешили возобновить деятельность некоторым организациям и предпринимателям. Но у многих остались вопросы, как выйти на работу легально и не получить штраф. Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова выпустила постановление №3594. В нем разъясняется, как начать работать. Необходимо заполнить уведомление о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Его бланк уже утвержден и опубликован в приложении к этому постановлению.

Далее это уведомление нужно направить в управление Роспотребнадзора по Владимирской области или его территориальные отделы. Адреса также опубликованы в приложении к постановлению. Начать работать, подчеркивается в документе, можно в день направления уведомления.

Ранее «Призыв» сообщал, что областные власти уточнили список предприятия и организаций, которым нельзя начать работу в условиях распространения коронавируса. Соответствующий указ глава региона подписал 12 мая, а уже через день текст документа пришлось скорректировать из-за нескольких трактовок, которые запрещали работать тем, кто уже это делал. Из «черного» списка убрали аптеки, газетные киоски, магазины зоотоваров, оптики, кафе, бары и рестораны, которые работают на вынос или по системе доставки продуктов питания, столовые, обеспечивающие обеды работникам предприятий, деятельность которых не приостановлена.

Уже сегодня, как рассказал «Призыву» директор департамента региональной политики администрации Владимирской области Денис Лякишев, в «Белом доме» пройдет заседание оперативного штаба по выводу экономики из кризиса. На нем будет представлен план снятия ограничительных мер с предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящий из трёх этапов.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы администрации Владимирской области