Роспотребнадзор разрешил медосмотры для детей и призывников

Главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала новое постановление. Документ разрешает медицинские осмотры для призывников. Внесены изменения и касательно детей. Теперь они могут попасть на прием к врачам перед плановой вакцинацией или чтобы получить справку для детского сада. Напомним, что во Владимирской области начинают открываться дежурные малокомплектные группы в садиках. Параллельно начинается набор в группы малышей.

До этого уже был снят запрет на медицинские осмотры сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах и работах. Речь идет об организациях, чья деятельность касается производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья; общественного питания; коммунально-бытового обслуживания; водопроводных сооружений; предоставляющих социальные услуги; образовательных и медицинских учреждений.

Как ранее сообщал «Призыв», во Владимире подходит к концу комплектование детских садов. Путевки для Фрунзенского района уже готовы. На подходе Октябрьский и Ленинский районы. Информация о них появится в июне. За путевками в дошкольные учреждения родителям следует обращаться к самим заведующим.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»