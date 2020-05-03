Роспотребнадзор рассказал, как отличить коронавирус от сезонной аллергии

Наступает непростое время для аллергиков — в мае начинают распускаться цветы. Эксперты опасаются, что некоторые могут перепутать признаки сезонной аллергии и ранней стадии COVID-19. Особенно в разгар пандемии, когда панике поддаются даже врачи. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области выпустило памятку, которая поможет отличить два заболевания.

Главные симптомы аллергии — это насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

Все это напоминает первичные признаки коронавируса. Но есть существенные отличия. При сезонной аллергии, подчеркивают эксперты, нет повышения температуры, выраженной слабости, болей в мышцах. А кашель и одышку при аллергии можно наблюдать только у пациентов с бронхиальной астмой. Они, кстати, входят в группу риска по COVID-19.

Эксперты рекомендуют аллергикам в опасный для них период оставаться дома, так как в помещениях концентрация пыльцевых зерен гораздо меньше. Дома необходимо каждый день проводить влажную уборку. По возвращении с улицы стоит принять душ и переодеться. Эксперты советуют быть внимательнее и к питанию. Нужно избегать продуктов, которые могут усилить симптомы. И, конечно, аллергики должны принимать назначенные врачом препараты.

Ранее «Призыв» сообщал, что за прошедшие сутки во Владимирской области подтвердили 55 новых случаев COVID-19.

Елена Пляскина

Фото: techtimes.com