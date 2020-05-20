Роспотребнадзор приравнял отсутствие маски к противоправным действиям

Нарушение так называемого масочного режима во Владимирской области можно рассматривать как противоправное деяние (действие), пояснили в Роспотребнадзоре. Появление без индивидуального средства защиты в магазинах, торговых центрах, на вокзалах, в учреждениях и общественном транспорте создает опасность не только для самого человека, но и для окружающих. Поэтому, подчеркивают эксперты ведомства, магазины имеют право не обслуживать покупателей без масок.

Штраф может составить от 1000 до 30 000 рублей.

— Ненасильственное воспрепятствование в условиях масочного режима гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации), — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Масочный режим действует на территории региона с 27 апреля. Его нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф на граждан составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Прецеденты в регионе уже есть.

Ранее «Призыв» сообщал, что сумма штрафов для нарушителей режима повышенной готовности превысила полтора миллиона рублей. Новые данные опубликовал «Белый дом» со ссылкой на Владимирский областной суд.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»