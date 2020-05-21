Роспотребнадзор назвал сроки и условия открытия крупных торговых центров

В «Белом доме» состоялось совещание с руководителями крупных торгово-развлекательных центров Владимирской области. Торговые центры оказались одной из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса, однако их открытие пока невозможно. Уровень распространения заболевания в регионе по-прежнему высок. Должна сохраняться длительная, стойкая тенденция по показателю заболеваемости, подчеркнула заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Костина.

— Торговые центры попадают под третий этап открытий. На этот момент коэффициент распространения инфекции должен снизиться до 0,5, в больницах должно быть свободно не менее 50 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. И, наконец, ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 110 человек на 100 тысяч жителей. Только тогда можно будет говорить об открытии ТЦ, – сообщила представитель ведомства.

Бизнесмены готовы к открытию.

Между тем руководители торговых центров заявили, что готовы возобновить работу уже сейчас и обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований и предписаний. Условия для этого созданы.

Губернатор региона Владимир Сипягин поручил профильным ведомствам доработать регламент для торгово-развлекательных центров, который включал бы в себя все меры, обеспечивающие безопасность граждан.

Ранее «Призыв» сообщал, что парикмахерам разрешили стричь клиентов в одном зале, а не в отдельных кабинетах, как заявлялось прежде.

Ольга Ефремова

Фото: ru.p-advice.com