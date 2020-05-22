Роспотребнадзор назвал главную причину смерти больных коронавирусом

Стала известна одна из главных причин смерти больных коронавирусом во Владимирской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, большинство скончавшихся поздно обратились за медицинской помощью. Об этом заявила главный санитарный врач Татьяна Данилова на совещании по вопросам уменьшения численности заболевших COVID-19. Специалист еще раз напомнила, что повлиять на развитие ситуации может каждый житель области. Важно серьезно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, приводит слова эксперта пресс-служба «Белого дома».

Настораживает и возраст скончавшихся. Из 15 летальных случаев в 10 умерли люди младше 60 лет. А это две трети от общего числа пациентов, не переживших инфекцию. Цифры эти, правда, несильно отличаются от общероссийских. Еще в конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с эпидемиологами и вирусологами сообщила, что чаще от COVID-19 в нашей стране умирают люди от 50 до 64 лет.

— За период наблюдения во Владимирской области отмечено 15 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, — отмечается каждый день в официальном бюллетене оперштаба.

Однако каких-либо подробностей о летальных исходах от коронавируса по-прежнему очень мало.

Областные власти ограничились только перечислением районов, где умерли первые 12 человек. Согласно официальному бюллетеню, опубликованному на сайте администрации региона, 4 человека скончались в Коврове, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове и Муроме. Где скончались еще трое жителей области, до сих пор не сообщается.

При этом раньше можно было узнать пол и возраст погибших. Первая смерть была зафиксирована 27 марта в Коврове. От пневмонии, вызванной коронавирусом, там умер 48-летний мужчина. 13 апреля в реанимационном отделении ЦГБ не стало 54-летнего местного жителя. Он был в контакте с заболевшим. Еще через пару дней скончалась женщина 1970 года рождения. Она умерла в реанимационном отделении больницы. Пациентка имела тяжёлое хроническое сопутствующее заболевание, уточняется на сайте местной администрации. К трем смертям, о которых было известно ранее, добавился еще один погибший. Кто он, сколько ему лет, имел ли хронические заболевания — не уточняется.

Есть данные о первых двух умерших в Петушинском районе. Известно, что это были женщины 55 и 80 лет. Кто пополнил печальную статистику в районе еще — неизвестно. Нет более точной информации и о последних умерших в Александрове, Муроме и Гусь-Хрустальном.

При этом областные власти ежедневно подчеркивают, что в регионе введен контроль за лицами, которые входят в группу риска. Для пациентов с признаками ОРВИ ведется прием через фильтр-боксы. А в лабораториях и медицинских учреждениях региона уже проведено почти 50 тысяч исследований на коронавирус. Положительные тесты получили 2120 человек. 700 пациентов находятся в стационаре с пневмонией.

Ранее «Призыв» сообщал, что за сутки коронавирус диагностировали у 77 жителей области.

Полина Тарбеева

Фото портала мэра и правительства Москвы





