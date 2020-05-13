Роман Мозговой: чем меньше зарплата звонаря, тем больше его счет на небе

Банковский работник ушел служить Богу

Звонарь, промышленный альпинист, садовод – любитель и счастливый многодетный отец. И всё это относится к одному человеку. Житель Владимира Роман Мозговой мечтал связать свою жизнь с церковью. И ему это удалось на 100%. Если вы проживаете рядом с Площадью Победы и слышите колокольный звон, раздающийся из Казанского храма, знайте, что эти небесные звуки создает Роман.
В этом приходе он нашел себе и работу, и духовную поддержку, а также любовь — супругу Татьяну. Сейчас в семье Романа подрастает трое замечательных, послушных деток. В  доме царит патриархат и порядок, как это было испокон веков в традиционных русских семьях. Почему Роман решил однажды бросить свою успешную банковскую карьеру и пришел работать алтарником в храм, а затем стал звонарем, узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Ольга Андриенко. 

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