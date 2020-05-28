Ресурс SberIndex.ru от Сбербанка дает ответы на ключевые вопросы о жизни в эпоху коронавируса

Сбербанк запустил сайт SberIndex.ru, который наглядно показывает, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Портал отвечает на два ключевых вопроса: по какой траектории развивается пандемия и как режим самоизоляции влияет на возможности и поведение потребителей. На сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных.

Модель заболеваемости прогнозирует прирост числа инфицированных и дату выхода на пик заболеваемости — день, когда будет выявлено максимальное количество новых заболевших. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Данные доступны по России в целом и по Москве.

Индекс потребительской активности показывает, много ли различных товаров и услуг оплачивают жители России. Данные приводятся по стране в целом и в разрезе отдельных городов и территорий.

Изменение индекса активности отражает, какие товары и услуги остались в покупательской корзине в условиях карантина. Показатель дает представление, как в каждом регионе изменился индекс потребительской активности на сегодняшнюю дату по сравнению с аналогичным днем недели до самоизоляции.

В разделе «Исследования» собраны актуальные исследования аналитиков банка. «Изменение трат по категориям» показывает, как изменились средненедельные расходы потребителей на различные категории товаров и услуг относительно сопоставимой недели 2019 года. Также в разделе доступны: оперативная оценка потребительской активности, банковские итоги 2019 года, рейтинг «безналичных» городов и регионов страны и исследование «Роботы против вирусов», посвященное применению роботов в профилактике и лечении COVID-19.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Ресурс SberIndex.ru наглядно показывает то, какие изменения происходят в стране и ее регионах на фоне пандемии коронавируса. Собранные на ресурсе данные демонстрируют характер того, как россияне поменяли свои привычки и насколько их активность отличается от прошлогодней или докарантинной.

Цифры, представленные на SberIndex.ru, обновляются ежедневно по России и всем странам мира. Можно сравнить динамику между городами, а можно проанализировать, как изменились объемы расходов по основным товарам и услугам. Кроме того, индекс потребительской активности наглядно покажет, как восстанавливается спрос по мере снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Параметры нашей модели — эпидемиологического симулятора – регулярно обновляются. Симулятор позволяет оценивать прогнозную динамику эпидемии для России, помогая понять, на каком этапе мы находимся в данный момент».

Планируется, что SberIndex.ru станет открытой площадкой с постоянно обновляющимися и актуальными данными. Он будет дополняться оценкой ситуации в сегменте малого и среднего бизнеса и в финансовой сфере.

Фото: mybryansk.ru