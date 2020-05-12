Решение о смягчении режима ограничений будет принято 14 мая

Владимирская область готовится к ослаблению введенных ограничительных мер. Об этом в интервью «Призыву» рассказал директор департамента региональной политики. По словам Дениса Лякишева, на первом этапе станут возможны прогулки на улице, но не более двух человек, и занятия спортом на свежем воздухе. Власти обещают открыть предприятия сферы услуг и небольшие магазины непродовольственных товаров. Не исключено, что послабления объявят уже на этой неделе.

— По всем отраслям экономики: промышленность, строительство, транспорт, сфера услуг — решения будут приняты 14 мая, послезавтра, на заседании штаба устойчивой экономики Владимирской области. Тогда мы и озвучим, когда базовые отрасли экономики смогут заработать и у них закончится период нерабочих дней, — отметил Денис Лякишев. — По остальным предприятиям мы будем ждать предложения или требования органов Роспотребнадзора. Ими вводились ограничения, они должны быть инициаторами по выводу экономики на плановый режим работы. Мы работаем в тесном взаимодействии. Они понимают взаимосвязь между санитарными требованиями и экономикой и пойдут навстречу нашим пожеланиям. И в кратчайшие сроки предложения по снятию ограничений к нам поступят.

Область уже получила методические рекомендации о поэтапном снятии ограничений.

Определены основные требования, на которые должна ориентироваться власть при принятии решений: коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и показатели тестирования на 100 тысяч населения. По словам Дениса Лякишева, регион соответствует критериям для начала смягчения мер.

— В том случае, если в регионе достигаются критерии, а они у нас достигнуты, то на первом этапе предполагается реализация следующих мер. Помимо того, что предприятия промышленности и строительства открываются — это априори, дополнительно открываются предприятия всех сфер услуг. Это касается парикмахерских, салонов красоты, торговля непродовольственными товарами, которая на данный момент закрыта. Но это пока только небольшие предприятия площадью до 400 квадратных метров, — отметил Денис Лякишев. — При этом важно сохранить санитарные меры, которые были предусмотрены ранее. Это масочный режим и режим социального дистанцирования. Становятся возможными занятия физкультурой и спортом, прогулки.

На втором этапе повышаются требования к количеству тестируемых и коечного фонда, говорит Денис Лякишев. И если область этих показателей достигает, а мы, по мнению чиновника, к этому близки, тогда открываются предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения. Но это станет возможным, когда уровень эпидемической опасности будет минимальным, отмечает чиновник.

— Третий этап наступит, когда наличие коечного фонда будет не менее 50% от нормативной потребности. Мы уже сейчас этот норматив выполняем. Охват тестирования не менее 110 на 1000 населения в день. При численности населения Владимирской области в 1 300 000 мы должны тестировать около 1500 человек. Мы уже сейчас вышли на этот уровень. Самый главный показатель — это показатель инфицирования. Действующий показатель пока превышает тот, который требуют органы Роспотребнадзора, — отмечает чиновник.

По словам Дениса Лякишева, сейчас главное — снизить прирост инфицированных. Пока этот показатель остается высоким. При этом областные власти не исключают, что пройти все этапы по снятию ограничительных мер регион сможет в ближайшее время.

— Если мы будем выполнять требования Роспотребнадзора, то сможем в кратчайшее время выйти на открытие экономики. Тем более что у нас есть цель. Мы видим эти перспективы. Это не какие-то месяцы. Это буквально дни и недели, когда мы сможем это решение принять, — подчеркнул Денис Лякишев.

На данный момент коронавирус подтвержден у 1387 жителей региона. За сутки диагноз поставили 61 жителю области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: news.rambler.ru