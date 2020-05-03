«Рекорд Оркестр» проведет благотворительный онлайн-концерт

Группа «Рекорд Оркестр» проведет сегодня, 3 мая, благотворительный онлайн-концерт для Фонда борьбы с лейкемией. Собранные средства пойдут на поддержку врачей-онкогематологов, которые работают с пациентами из группы риска по COVID-19. Трансляция пройдет на youtube-канале группы. Начало в 15.00. Во время концерта каждый сможет сделать пожертвование.

Собранные средства пойдут на поддержку врачей-онкогематологов.

— Для подопечных Фонда столкновение с вирусом может обернуться летальным исходом. При этом они не могут прекратить лечение, крайне важно его продолжать, — рассказали музыканты в своей официальной группе в «ВКонтакте». — Для этого врачам необходимы индивидуальные средства защиты, которых сейчас остро не хватает, чтобы сделать свою работу безопасной, не заражаться от только что поступивших пациентов и не заражать тех, кто давно лечится в клиниках, а значит, иметь возможность дальше спасать жизни.

В начале апреля группа «Рекорд Оркестр» представила и свое новое видео на песню «Деньги», снятое по канонам тренда #сидимдома. Участие в записи приняли Геннадий Лаврентьев (скрипка, табла) и Иван Муралов (ситар). Сами музыканты назвали новое творение «актуальной мантрой». Поклонники группы мгновенно отреагировали просьбами о живом выступлении. Все желающие послушать «Рекорд Оркестр» могут присоединиться сегодня к благотворительному онлайн-концерту.

Ранее «Призыв» сообщал, что и медики Владимирской области открыто говорят о нехватке средств индивидуальной защиты.

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр видео «Деньги»