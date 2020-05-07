«Рекорд Оркестр» призвал спеть «День Победы» с балконов

Музыканты группы «Рекорд Оркестр» обратились к своим поклонникам и предложили принять участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды. 9 мая легендарную песню Давида Тухманова и Леонида Харитонова споют тысячи людей по всей стране, в том числе и во Владимирской области. К акции присоединятся известные музыканты.

— Акция начнется сразу после минуты молчания в 19.00. Поэтому выходим на балкон, раскрываем окна и все вместе поем песню «День Победы», — призвал фронтмен «Рекорд Оркестра» Тимофей Копылов в официальном аккаунте группы в Инстаграме.

Инициировали всероссийскую акцию #ПоемДеньПобеды Министерство культуры РФ, ассоциация «Духовое общество» имени Валерия Халилова, Музей музыки и Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Организаторы также предлагают снять свое исполнение на видео и выложить его в соцсети с соответствующим хэштегом.

Ранее «Призыв» сообщал, что День Победы в этом году вынужденно пройдет в новом формате.

Елена Пляскина

Фото: instagram.com/rekordorkestr