«Рекорд Оркестр» призвал спеть «День Победы» с балконов

Музыканты примут участие во всероссийской акции

Музыканты группы «Рекорд Оркестр» обратились к своим поклонникам и предложили принять участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды. 9 мая легендарную песню Давида Тухманова и Леонида Харитонова споют тысячи людей по всей стране, в том числе и во Владимирской области. К акции присоединятся известные музыканты.

Акция начнется сразу после минуты молчания в 19.00. Поэтому выходим на балкон, раскрываем окна и все вместе поем песню «День Победы», — призвал фронтмен «Рекорд Оркестра» Тимофей Копылов в официальном аккаунте группы в Инстаграме.

 

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Кто бы мог подумать, что песня «День Победы» долгое время подвергалась нападкам со стороны Союза Композиторов — песне молодого на тот момент Давида Тухманова попросту не давали хода, ссылаясь то на его творческую незрелость, то на неприемлемость для марша минорной гармонии, да и «старшие коллеги по цеху» не могли допустить, что бы автор поп-шлягеров того времени «Последняя Электричка» и «Эти глаза напротив» был увековечен как создатель Песни Государственного Масштаба.. тем не менее — песня прозвучала на Советском телевидении в день…МИЛИЦИИ 10 ноября в исполнении Льва Лещенко.. а ее использование в саундтреке к фильму Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты» в 1976м году — окончательно свела на нет всякое критиканство и неприязнь со стороны культсоветов. 9 мая 2020 года, когда ввиду неведомого доселе испытания «режимом повышенной готовности» — отменен парад Победы — в стране будет проходить акция Всероссийского исполнения песни День Победы… и дабы не устраивать пустого балконного горлопанства — давайте сначала тихо и с уважением поможем делом или хотя бы душевным разговором (это порой важнее) своим близким, пережившим это страшное время войны.. а уж потом споём.. все вместе от души. #9мая #поёмвсемдвором #75летпобеды #этотденьпобеды #tavrida1love #давидтухманов #владимирхаритонов #рекордоркестр

Публикация от rekordorkestr (@rekordorkestr)

Инициировали всероссийскую акцию  #ПоемДеньПобеды Министерство культуры РФ, ассоциация «Духовое общество» имени Валерия Халилова, Музей музыки и Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Организаторы также предлагают снять свое исполнение на видео и выложить его в соцсети с соответствующим хэштегом.

Ранее «Призыв» сообщал, что День Победы в этом году вынужденно пройдет в новом формате.

Елена Пляскина

Фото: instagram.com/rekordorkestr

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Обсуждение 4

  • Полина Тарбеева:
    07.05.2020 в 12:51

    если честно. до сих пор сложно поверить, что Парада не будет. что мы не пойдем с детьми в строю Бессмертного полка. А ведь вроде все как обычно… Весна, цветы на оке… любимые тюльпаны… которое обычно возлагаем к памятнику героям

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  • Julia:
    07.05.2020 в 15:38

    Не знаю как насчет песен, а многие украшают балконы плакатами, очень много фото в соцсетях

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  • Катерина:
    07.05.2020 в 18:06

    Интересно, много людей примут участие?

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  • Ангелина:
    07.05.2020 в 20:54

    Отличная идея!!!

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