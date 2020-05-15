Реклама табака и табачных изделий, размещенная на сайте социальной сети «Вконтакте», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении физического лица «Г».

Во Владимирское УФАС России поступили материалы по факту распространения на сайте социальной сети «Вконтакте» в группе «Тайны Радужного» рекламы следующего содержания: «Хочется подымить?а нечем?Serbetli/Al fakher/Adalya/Подробная информация по телефону…».

Согласно п. 8 ст. 7 Федерального закона «О рекламе» установлен запрет на рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещается реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) потребления табака.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала ненадлежащей рекламу, поскольку установлен запрет на рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, что нарушает требования п. 8 ст. 7 Федерального закона «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание физическому лицу «Г» в связи с прекращением распространения ненадлежащей рекламы.