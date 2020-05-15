Реклама Кредитного Потребительского кооператива «Партнер, размещенная в газете «Красное Знамя», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении КПК «Партнер»

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» установило факт размещения в газете «Красное Знамя», рекламного объявления следующего содержания: «Кредитный Потребительский Кооператив Партнер….Акция Вкусные проценты…до 12%».

В соответствии с ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации об условиях приобретения рекламируемого товара, и при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как в ней отсутствует часть существенной информации об условиях приобретения рекламируемого товара, и при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы, а также умалчивает об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий, что противоречит ч. 7 ст. 5 и ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе»

По результатам рассмотрения дела КПК «Партнер» выдано предписание о прекращении нарушения норм Закона «О рекламе».