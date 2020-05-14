Регоператор отказался вывозить «лишний» мусор новосёлов

Региональный оператор «Биотехнологии» не готов идти на уступки жильцам новостройки на Нижней Дуброве, 47, и вывозить «лишние» отходы. Крупногабаритный мусор, накопившийся после ремонтов в квартирах, продолжает валяться вперемешку с бытовыми отходами на газонах и тротуарах около контейнерной площадки. Компания, отвечающая за вывоз мусора во Владимире, настаивает на своем, ссылаясь на федеральные нормативы, и спорит с новоселами.

Согласно постановлению Правительства РФ об обращении с ТКО, в состав КГМ входят мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений. И именно такой мусор находится на площадке у новостройки, во дворе которой съемочная группа «Призыва» побывала и внимательно рассмотрела залежи. В мешках кафельная плитка, деревяшки, пластик и всего пару пакетов с кирпичами. Жильцы жалуются, что в мусоре уже живут крысы и стоит безобразный запах.

Бытовые пакеты сами владельцы квартир выкидывают только в контейнеры, а в горы КГМ они попали после «сортировки» работников компании «Биотехнологии». Новоселы сняли видео, как те переворачивают контейнеры и выкидывают оттуда мешки с КГМ, за которые заодно цепляются и бытовые отходы. Регоператор оправдывает свои действия.

— Это делалось для исключения повреждения гидросистемы мусоровоза при прессовке отходов и порчи контейнера при разгрузке. Работники вынуждены его таким образом сортировать. Что касается тех отходов, которые навалены рядом с площадкой, то это уже не крупногабаритные отходы. Это строительный мусор, вывоз которого требует дополнительной оплаты, — считает представитель компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

Мусоровывозящие компании, работавшие во Владимире до Нового года, удивляются такому поведению нового регоператора. Руководитель «Спецтранса» Антон Сивков говорит, что раньше вывозили все, что выносили из квартир, за исключением мусора после капремонта дома (например, старая кровля). Действующий регоператор ссылается на нормативы пятнадцатилетней давности, когда еще квартиры сдавали со строительной отделкой, а не как сейчас с «голыми» монолитными или кирпичными стенами. Новоселам приходится вкладываться в ремонт, это не их прихоть или желание сделать масштабное переустройство. Более того, жильцы этой новостройки за свой счет уже заказывали несколько «лодок», которые вывозили реальный строительный мусор.

— Слово «ремонт» в действительности достаточно точно отражало свою суть в прошлом столетии, когда жильцы перекрашивали стены, переклеивали обои, меняли линолеум или циклевали паркет. Общество по инерции продолжает называть отделочные работы ремонтом. А жильцы и управляющие компании, не желающие платить за вывоз груды строительных отходов от устройства полов и снесённых стен, называют такие работы ещё и текущим ремонтом, — рассуждает Альберт Скворцов.

Представитель регоператора «Биотехнологии» заявляет, что они готовы вывозить такие крупногабаритные отходы, как обрезки линолеума, рамы, дверные коробки, мусор от ремонтных работ. И такие вещи есть в залежах около контейнеров во дворе новостройки. Но неудачная сортировка работников регоператора смешала все воедино.

«Призыв» ранее рассказывал, что региональные власти и регоператор отчитались о запуске системы раздельного сбора мусора. И на примере этого случая в новостройке все смогли убедиться, как проводится сортировка на дому. Несмотря на то, что регоператор работает уже пять месяцев, у жителей остаются претензии по вывозу мусора, как бытового, так и габаритного, а также по сортировке и его переработке.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»