Редкие книги получил в дар Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Ценный подарок Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику сделали представители НКО «Суздальская инициатива». Общественники передали редкие экземпляры изданий Марины Цветаевой и Василия Шульгина. Книга поэтессы «Разлука» издательства «Геликон» вышла в 1922 году, а исторический роман публициста «Приключения князя Воронецкого: В стране неволи» издательства «Руссиа минор» — в 1934 году. Они дополнят музейное собрание. Издания могут войти в экспозицию к 100-летию Русского Исхода, которую готовит ВСМЗ.

Жизни Марины Цветаевой и Василия Шульгина тесно переплетены с Владимирской областью.

С 1915-го по 1917 год поэтесса гостила у своей сестры Анастасии в Александрове. Именно там Цветаева написала «Стихи о Москве» и большую часть произведений из цикла «Ахматовой». Василий Шульгин — известный публицист, политический и общественный деятель. Он отбывал срок во Владимирском централе. В 1956 году был досрочно освобожден и направлен в Гороховец, а затем снова во Владимир. Шульгин похоронен на кладбище близ деревни Байгуши Судогодского района, рядом с могилой жены.

Ранее «Призыв» сообщал, что Музей хрусталя на Театральной площади открыл свои двери после масштабного ремонта. Теперь появился еще один повод его посетить, разумеется, после снятия ограничений.

Илья Скрипарь

Фото пресс-службы ВСМЗ