Речка Индрус загадала географам загадку

В месте, где сходятся границы сразу четырех районов — Вязниковского, Гороховецкого, Муромского и Селивановского, бежит речка Индрус. Название это мерянское. Так нарекли её финно-угорские мерянские племена, обитавшие в нашем краю более тысячелетия назад. С этой речкой произошла загадка. Её перепутали!

Сегодня на всех картах показано, что близ стыка районных границ сливаются две речки — Важенка и Сураж. От места их слияния, судя по картам, течёт река Индрус. Само собой, так быть не может. Поэтому, к примеру, в Википедии говорится о том, что Индрус и Важенка — это разные названия одной и той же реки.

Однако старые карты XVIII и XIX веков свидетельствуют об обратном. Река Важенка в 1770-е гг. обозначена, как Важела, и именно ее исток находится у Сергиевых Горок (то есть севернее). А вот с южной стороны течет река Индрус (она обозначена как Вындрус), а реки Сураж там нет. Таким образом, нынешний Сураж — это и есть Индрус. А информация Википедии о том, что Индрус и Важенка — одна и та же река с разными названиями, является вопиющей ошибкой.

Любопытно, что в «Перечне объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов» Владимирской области среди рек значатся и Важенка (длина 8 км, левый приток Индруса), и Сураж (длина 8 км, правый приток Индруса), и сам Индрус (длина 19 км, правый приток Суворощи). Как при этом две реки образуют третью, в этом документе ничего не говорится. Оно, конечно, Белый и Голубой Нил, сливаясь, образуют просто Нил, но то в Египте, а не у Сергиевых Горок.

Очевидно, с Индрусом у нас явно напутали, и эту ошибку надо исправить. Сама река как текла прежде, так и течет: узкая, быстрая, извилистая. Главной достопримечательностью на ней является заброшенный бетонный мост на дороге-каменке, когда-то построенной местным, ныне тоже канувшим в Лету колхозом, между деревнями Злобаево и Обеднино. Именно с этого моста Индрус, берега которого по большей части заболочены, можно рассмотреть во всей красе.

Николай Фролов

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