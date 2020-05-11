Расселение аварийных домов обещают ускорить

Владимирская область получила из федерального бюджета 114 миллионов рублей на расселение жителей аварийного фонда. Деньги пойдут на подготовительные работы по программе расселения 2021 года. Впервые 30% от необходимой суммы выделяются досрочно, чтобы на местах смогли спроектировать новое жильё для аварийцев. Больше всего средств получит город Гусь-Хрустальный – около 18 миллионов рублей. В Струнино направят 13, в Гороховец – 11, в Собинку и Киржач – по 10 миллионов рублей. Областной центр получит всего 7 миллионов рублей. Размер аванса напрямую зависит от количества аварийных домов.

Город Гусь-Хрустальный и Собинский район — лидеры по аварийному жилью.

В 2020 году из всех видов бюджета на расселение аварийных домов потратят 564 миллиона рублей. С прошлого года в регионе реализуют новую программу, в которую вошли дома, признанные аварийными до января 2017 года. За это время успели предоставить жилье 490 семьям. В аварийных домах живут как собственники квартир, так и наниматели. Расселяют их по-разному. Первым выдают компенсацию по результатам независимой оценки стоимости жилья, вторых переселяют в новые жилые помещения.

Проблемы аварийцев в том, что им недостает денег на покупку квартиры из-за большой разницы между социальной стоимостью жилья и рыночной. К примеру, во Владимире не найти хороших квартир по цене 37 тысяч рублей за квадратный метр. А больше администрация заплатить не может, планку по социальному квадратному метру устанавливает Минстрой. В итоге, как «Призыв» сообщал ранее, Владимир смог расселить только три дома в прошлом году.



Успешнее всего программа расселения выполняется в Гусь-Хрустальном и Собинке. Там выстроено 17 малоэтажных домов для аварийных очередников. Всего же за период действия старой программы 2013-2018 годов расселили 178 аварийных домов и построили 60 новых.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»