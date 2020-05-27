Работники «Волгабаса» встретились с прокурором и руководителем Следкома

Сегодня на завод «Волгабас» в Собинском районе прибыли проверяющие. Жалобы работников выслушали руководитель СУ СКР по Владимирской области Артем Кулаков и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин. Обсуждали проблемы с выплатой заработной платы и пытались выяснить причины конфликта с руководством. Как ранее сообщал «Призыв», проверки начались после информации о забастовке. СМИ сообщили, что накануне несколько сотен сотрудников предприятия не вышли на работу. Причиной послужила невыплата им зарплаты за апрель и аванса за май текущего года.

Проверки начались после информации о забастовке.

Встретились проверяющие и с руководством завода. Руководитель следственного управления указал на недопустимость нарушения трудовых прав коллектива. Вторая сторона пообещала в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность по заработной плате. Любопытно, но пресс-служба холдинга накануне выпустила заявление, в котором отрицается главная причина конфликта — невыплата зарплаты:

«Завод «Бакулин Моторс Групп» во Владимирской области исполняет обязательства перед сотрудниками и заказчиками. Подразделения ООО «Бакулин Моторс Групп» работают в обычном режиме, соблюдая нормы безопасности, связанные с пандемией коронавируса. Все сотрудники, задействованные в производственном процессе, находятся на своих рабочих местах. Заработная плата персоналу выплачена в полном объеме. За время действия ограничительных мер завод покинули не более 4% от среднесписочной численности. Этот показатель не превышает средний отток сотрудников, зафиксированный по итогам 2019 года. В настоящее время компания исполняет сразу 2 экспортных контракта, получает валютную выручку. Кузовной и сборочный цеха загружены, обеспечены заказами на несколько месяцев вперёд. С конвейера сходит высокотехнологичная продукция, полностью разработанная научно-конструкторским центром «Бакулин Моторс Групп». Руководство предприятия считает ключевой задачей сохранение рабочих мест и направляет максимум усилий на исполнение социальных обязательств».

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка законности действий руководства предприятия. Свои выводы сделает и Следком. В ходе доследственной проверки будут приняты меры к погашению задолженности по невыплаченной заработной плате и восстановлению трудовых прав работников холдинга, говорится на сайте ведомства.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены прокуратурой Владимирской области