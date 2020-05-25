Пётр Колтыпин призвал присоединиться к челленджу Сбербанка #Бизнес2020

Волго-Вятский банк Сбербанка запускает в социальных сетях челлендж #Бизнес2020, который приурочен к Дню российского предпринимательства. Челендж призван поддержать представителей малого и микробизнеса, показать вдохновляющие истории предпринимателей, которые находят позитивные возможности и варианты для развития своего дела в любой ситуации.

Для участия в челлендже нужно опубликовать пост в соцсетях с хештегом #Бизнес2020 о том, как ваш бизнес или бизнес знакомых вам людей справляется с ограничениями режима изоляции, выходит в новые форматы, применяет цифровые и удаленные сервисы, эффективно использует поддержку финансовых структур, переосмысляет взаимодействие с клиентами.

К инициативе Сбербанка уже начали присоединяться предприниматели и компании из различных сфер по всей территории присутствия Волго-Вятского банка. Они делятся своими бизнес-историями, разбирают трансформацию и адаптацию своего дела к новым реалиям в жизни и экономике.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Я призываю предпринимателей делиться в своих аккаунтах в социальных сетях историями о том, как вы смогли по-новому взглянуть на свой бизнес, нашли для себя эффективные и креативные возможности для роста. Я уверен, что такие истории помогут другим предпринимателям найти в себе дополнительные силы и вдохновят их двигаться дальше».

Сбербанк предлагает всем участникам челленджа делиться своими идеями поддержки и развития малого и микробизнеса с максимальным количеством друзей и подписчиков, используя хештег #Бизнес2020.

День российского предпринимательства возник в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается 26 мая. Праздник посвящен тем, кто, создавая и развивая собственный бизнес, вносит свой вклад в развитие экономики страны.

Фото: mybryansk.ru