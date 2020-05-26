Пётр Колтыпин поздравил предпринимателей и рассказал о марафоне вебинаров

26 мая 2020 года, Нижний Новгород — Сбербанк объявляет о старте марафона вебинаров, посвященного Дню российского предпринимательства. С 26 по 29 мая в течение «недели предпринимательства» Сбербанк представит целый ряд вебинаров на востребованные и актуальные темы для представителей бизнеса.

Начнется марафон 26 мая – в День российского предпринимательства – с четырех вебинаров, организованных платформой знаний и сервисов для предпринимателей «Деловая среда». Андрей Пометун, основатель сервиса Selvery, эксперт по цифровой трансформации отношений с клиентами, расскажет о CRM-маркетинге и о том, как управлять поведением клиентов, команда бизнес-школы «Персона» представит тему «Лидер и команда в эпоху перемен», предприниматель Алексей Маликов поделится инструментами и методологиями достижения годовых целей. Завершит первый день марафона онлайн-практикум «Дело говорят»: в прямом эфире известный маркетолог Игорь Манн, ведущий эксперт по продажам в России Сергей Азимов, спортивный комментатор и руководитель канала «КХЛ ТВ» Дмитрий Федоров и еще семь экспертов по персоналу, продажам, психологии и финансам разберут кейсы реальных предпринимателей и дадут ценные рекомендации.

В среду 27 мая заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Елена Страшкевич расскажет об основных мерах поддержки малого бизнеса со стороны банка и работе в новой реальности. А руководитель агентского направления компании СБЕР Маркетинг Анна Ветринская поделится информацией о том, что происходит с рекламным рынком во время пандемии.

В четверг 28 мая состоится вебинар «Новые возможности для точек общественного питания» от Delivery Club, одного из крупнейших сервисов в сфере доставки еды, в ходе которого эксперты сервиса объяснят, как кафе и ресторанам организовать доставку. Завершит программу марафона в пятницу 29 мая вебинар «Истории реального бизнеса 2020»

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В этом году бизнес оказался в непростых условиях, можно сказать, в новой реальности. Но, не смотря на это, предприниматели не теряют уверенности в себе и самоотверженно справляются со сложными ситуациями. В честь Дня предпринимателя мы организовали серию бесплатных вебинаров, которые банк подготовил специально к этой дате. Регистрируйтесь на мероприятия марафона, где вас будет ждать не только уникальный контент, но и возможность получить ответы на актуальные вопросы о бизнесе, его новых путях развития, работе с клиентами и мерах поддержки со стороны банка.

Поздравляю всех предпринимателей с праздником! Пусть все ваши идеи будут смелыми, а все начинания – успешными!».

Узнать программу и расписание марафона вебинаров от Сбербанка, а также зарегистрироваться для участия можно по ссылке http://sberbusiness2020.tilda.ws

Напомним, что Волго-Вятский банк Сбербанка запустил в социальных сетях челлендж #Бизнес2020, который приурочен к Дню российского предпринимательства. Челендж призван поддержать представителей малого и микробизнеса, показать вдохновляющие истории предпринимателей, которые находят позитивные возможности и варианты для развития своего дела в любой ситуации.

Примеры таких историй предпринимателей и их бизнеса из Чувашской и Удмуртской республик и Нижнего Новгорода уже сейчас можно посмотреть на канале «ВВБ сегодня» в YouTube:

Наталья Цветкова, учредитель ООО «Престиж» (Ижевск), поделилась историей о том, как в период самоизоляции на базе своего производства мягкой мебели она открыла дополнительную линию по пошиву масок и защитных костюмов.

Егор Пахтусов, управляющий бара «Пастарама» (Нижний Новгород), рассказал о том, как с началом пандемии его проект перешел на формат доставки готовых блюд.

Борис Корсунский, управляющий партнер ГК «Артефакт» (Чебоксары), ведущий бизнес в сферах организации мероприятий, общественного питания и диджитал-маркетинга, рассказал, как его компания создала новое направление по доставке еды.

Для участия в челлендже нужно опубликовать пост в соцсетях с хештегом #Бизнес2020 о том, как ваш бизнес или бизнес знакомых вам людей справляется с ограничениями режима изоляции, выходит в новые форматы, применяет цифровые и удаленные сервисы, эффективно использует поддержку финансовых структур, переосмысляет взаимодействие с клиентами.

Фото: gubernator33.ru