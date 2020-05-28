Пятерым заболевшим COVID-19 медикам выплатили страховку

Сумма выплаты составила 68 811 рублей

Пятеро медицинских работников Владимирской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, получили страховую выплату. Ее размер составил 68 811 рублей. Это данные на 25 мая, уточняет пресс-служба «Белого дома» и разъясняет, в каких случаях полагается такая выплата. Дополнительная страховая гарантия предусмотрена для медработников и водителей «скорой помощи», которые заразились COVID-19 на рабочем месте.

В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, вызванными лабораторно подтверждённым COVID-19, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68811 рублей. Среди таких заболеваний – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других, — говорится в сообщении областной администрации.

Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования.

Выплаты осуществляются на основании решения специальной созданной врачебной комиссии с привлечением специалистов ФСС, устанавливающей факт заражения именно на рабочем месте. Расследование страхового случая и осуществление страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий 4 дней.

Также указом президента РФ от 6 мая 2020 года № 313 предусмотрены дополнительные страховые выплаты в случае смерти в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей в размере 2 752 452 рубля.

Кроме того, установлены единовременные страховые выплаты медицинским работникам и водителям скорой помощи на случай утраты трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания. Инвалидам I группы – 2 064 339 рублей; инвалидам II группы – 1 376 226 рублей; инвалидам III группы – 688 113 рублей.

В «Белом доме» уточнили, что указанные единовременные выплаты производятся сверх выплат, предусмотренных федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир Путин попросил Сергея Собянина направить во Владимирскую область московских медиков.

Ольга Ефремова 

Фото: neonomad.kz

 

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