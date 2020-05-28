Пятерым заболевшим COVID-19 медикам выплатили страховку

Пятеро медицинских работников Владимирской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, получили страховую выплату. Ее размер составил 68 811 рублей. Это данные на 25 мая, уточняет пресс-служба «Белого дома» и разъясняет, в каких случаях полагается такая выплата. Дополнительная страховая гарантия предусмотрена для медработников и водителей «скорой помощи», которые заразились COVID-19 на рабочем месте.

— В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, вызванными лабораторно подтверждённым COVID-19, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68811 рублей. Среди таких заболеваний – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других, — говорится в сообщении областной администрации.

Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования.

Выплаты осуществляются на основании решения специальной созданной врачебной комиссии с привлечением специалистов ФСС, устанавливающей факт заражения именно на рабочем месте. Расследование страхового случая и осуществление страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий 4 дней.

Также указом президента РФ от 6 мая 2020 года № 313 предусмотрены дополнительные страховые выплаты в случае смерти в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей в размере 2 752 452 рубля.

Кроме того, установлены единовременные страховые выплаты медицинским работникам и водителям скорой помощи на случай утраты трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания. Инвалидам I группы – 2 064 339 рублей; инвалидам II группы – 1 376 226 рублей; инвалидам III группы – 688 113 рублей.

В «Белом доме» уточнили, что указанные единовременные выплаты производятся сверх выплат, предусмотренных федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир Путин попросил Сергея Собянина направить во Владимирскую область московских медиков.

Ольга Ефремова

Фото: neonomad.kz