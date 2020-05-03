Пятьдесят пять новых случаев коронавируса зафиксированы за сутки

Во Владимирской области за сутки коронавирус диагностировали 55 раз, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, накануне эта цифра была немного больше. В субботу COVID-19 обнаружили у 60 человек. Регион разменял восьмую сотню по числу инфицированных. Общее число заболевших — 830 человек. В начале недели эта цифра была на порядок меньше. К понедельнику положительный тест был всего у 518 инфицированных. График за неделю помогает оценить динамику распространения коронавируса:

Самый большой суточный прирост заболевших — в Петушинском районе. За день COVID-19 диагностировали у 18 местных жителей. Общее число носителей опасной инфекции там перешагнуло очередной психологический рубеж в две сотни. Сейчас в закрытом на карантин районе 208 инфицированных.

Много положительных тестов пришло и в Гусь-Хрустальный. За 24 часа коронавирус подтвердился у десяти человек. Таким образом, там уже 67 заболевших. Они проходят лечение в двух корпусах ЦГБ. О том, как организован процесс, можно узнать из короткого видео. Оно появилось в официальной группе администрации города.





Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Коврове. По семь во Владимире и Александрове. Двое заболевших в Киржаче, по одному в Муроме, Кольчугино и Собинке. Удивительным образом коронавирус не диагностирован на территории Селивановского района. За время пандемии от COVID-19 вылечись 37 пациентов. Скончались семеро человек.

Рост числа заболевших отчасти обусловлен и количеством проведенных анализов. В сутки во Владимирской области тест на коронавирус сдают более 1000 человек. Лаборатории с трудом справляются с такой нагрузкой. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости