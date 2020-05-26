Путевки в детские сады можно получить у заведующих

Во Владимире подходит к концу комплектование детских садов. Путевки для Фрунзенского района уже готовы. На подходе Октябрьский и Ленинский районы. Информация о них появится в июне. За путевками в дошкольные учреждения родителям следует обращаться к самим заведующим. Приходить, как раньше, в отдел комплектования ДОУ на Северную, 28, не нужно. Эти меры были приняты на период пандемии, во избежание рисков заражения COVID-19.

— Все путевки получены заведующими детских садов. Они уже всех родителей практически обзвонили. И после снятия ограничительных мероприятий они будут приглашены в ДОУ для дальнейшего оформления документов, — пояснила «Призыву» Людмила Щербакова, заведующая отделом. – Что касается нового садика в Юрьевце, его тоже комплектуют.

В этом году во Владимире добавилось 200 мест в новых яслях-пристройках.

Комплектование нового детского сада № 11 в Юрьевце идет полным ходом. Его открытия местные жители ждут больше 5 лет. Напомним, что задержка случилась из-за финансовых споров между застройщиком и городской администрацией. Только через суд мэрия добилась признания объекта муниципальной собственностью. В управлении образования сообщили, что детский сад № 11 скоро должен открыться, хотя бы дежурная группа.

С результатами комплектования можно ознакомиться на сайте госуслуг, а также на интернет-портале «Образование33». На этих же ресурсах можно подать заявление в детские сады.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что новый детский сад в Сновицах откроют на третьем этапе снятия ограничений.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»