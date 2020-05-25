Проверьте, грамотный ли вы человек

25 мая в России отмечают День филолога. Это профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Среди них учителя литературы, русского и иностранного языков, сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов высших учебных заведений. К этому празднику причастны все, кто получил соответствующее образование, а также их родственники, знакомые, друзья и близкие люди. И нет для филолога лучшего подарка, чем общение с грамотными людьми. А вы считаете себя таковыми? Проверьте себя с помощью этого теста.
Сколько М нужно написать в этом слове?
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Нужен ли между согласными мягкий знак?
Правильно!
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В названии университета все слова пишутся с заглавной буквы?
Правильно!
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На конце этого наречия нужен мягкий знак?
Правильно!
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Сколько Н заслуживает это слово?
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В каком словосочетании правильное окончание?
Правильно!
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Нужен мягкий знак на конце?
Правильно!
Неправильно!
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Так как правильно надо сделать?
Правильно!
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Под какую мышку надо сунуть книжку?
Правильно!
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Какое окончание в имени девушки?
Правильно!
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Сколько Л в ботаническом слове?
Правильно!
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Два или три слова в этом словосочетании?
Правильно!
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Сколько же взвесить в граммах?
Правильно!
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Какое числительное здесь будет на своем месте?
Правильно!
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Какого рода НХЛ?
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А занавески могут быть мужского рода?
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Какого рода требует предлог "согласно"?
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Когда правильнее сдавать билеты?
Правильно!
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А что делать с услугами?
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А какой дом будем строить?
Правильно!
Неправильно!
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