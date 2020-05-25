Проверьте, грамотный ли вы человек

25 мая в России отмечают День филолога. Это профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Среди них учителя литературы, русского и иностранного языков, сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов высших учебных заведений. К этому празднику причастны все, кто получил соответствующее образование, а также их родственники, знакомые, друзья и близкие люди. И нет для филолога лучшего подарка, чем общение с грамотными людьми. А вы считаете себя таковыми? Проверьте себя с помощью этого теста.

Сколько М нужно написать в этом слове? грамматика граматика Правильно! Неправильно! - Нужен ли между согласными мягкий знак? одуванчик одуваньчик Правильно! Неправильно! - В названии университета все слова пишутся с заглавной буквы? Московский Государственный Университет Московский государственный университет Правильно! Неправильно! - На конце этого наречия нужен мягкий знак? настежь настеж Правильно! Неправильно! - Сколько Н заслуживает это слово? серебрянный серебряный Правильно! Неправильно! - В каком словосочетании правильное окончание? под город Александровом под городом Александровым Правильно! Неправильно! - Нужен мягкий знак на конце? невтерпеж невтерпежь Правильно! Неправильно! - Так как правильно надо сделать? сделать исподтишка сделать из-под тишка Правильно! Неправильно! - Под какую мышку надо сунуть книжку? сунуть книгу подмышку сунуть книгу под мышку Правильно! Неправильно! - Какое окончание в имени девушки? подарить цветы Анастасие подарить цветы Анастасии Правильно! Неправильно! - Сколько Л в ботаническом слове? хлорофилл хлорофил Правильно! Неправильно! - Два или три слова в этом словосочетании? экс Советский Союз экс-Советский Союз Правильно! Неправильно! - Сколько же взвесить в граммах? взвесить 500 грамм взвесить 500 граммов Правильно! Неправильно! - Какое числительное здесь будет на своем месте? встретить трех студенток встретить троих студенток Правильно! Неправильно! - Какого рода НХЛ? НХЛ определила чемпиона НХЛ определил чемпиона Правильно! Неправильно! - А занавески могут быть мужского рода? купить новый тюль купить новую тюль Правильно! Неправильно! - Какого рода требует предлог "согласно"? согласно распоряжению директора согласно распоряжения директора Правильно! Неправильно! - Когда правильнее сдавать билеты? по приезде сдать билеты по приезду сдать билеты Правильно! Неправильно! - А что делать с услугами? оплатить дополнительные услуги оплатить за дополнительные услуги Правильно! Неправильно! - А какой дом будем строить? 5-ти этажный дом 5-этажный дом Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Грамотный ли вы человек? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook