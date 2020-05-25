Проверьте, грамотный ли вы человек

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25 мая в России отмечают День филолога

25 мая в России отмечают День филолога. Это профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Среди них учителя литературы, русского и иностранного языков, сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов высших учебных заведений. К этому празднику причастны все, кто получил соответствующее образование, а также их родственники, знакомые, друзья и близкие люди. И нет для филолога лучшего подарка, чем общение с грамотными людьми. А вы считаете себя таковыми? Проверьте себя с помощью этого теста.

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