Прокуратура проверит законность увольнения работников культуры

Областная прокуратура организовала проверку в культурных и образовательных учреждениях Коврова. Поводом послужили публикации в СМИ о массовом увольнении директоров муниципальных учреждений Ковровского района. Одним днем на приеме у главы города своего поста лишились семеро руководителей художественных и музыкальных школ, дворцов и домов культуры. В рамках проверочных мероприятий оценят законность действий главы города Коврова и других должностных лиц городской администрации.

Петицию в защиту уволенных подписали около 1200 человек.

Своё решение глава Коврова пояснил необходимостью оптимизации и экономии бюджетных средств. По словам Юрия Морозова, во время пандемии городская казна лишилась прибыли в 65,4 миллиона рублей. Поэтому сокращение затрат на высокую заработную плату директоров учреждений культуры чиновник посчитал выходом из кризиса. Также глава Коврова пообещал, что простых работников ДК и школ увольнение не коснется.

Но такое решение главы не поддержали в администрации Владимирской области. Об инциденте уже высказалась директор департамента культуры Алиса Бирюкова, а губернатор Владимир Сипягин пообещал поддержать район финансово, в том числе разрешив менять объёмы госзаданий без уменьшения выплат, установленных для областных учреждений культуры.

Ранее «Призыв» рассказывал, как изменилась жизнь владимирцев во время пандемии.

Татьяна Данилова

Фото: borshmedia.ru