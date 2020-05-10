Прокуратура подтвердила причину ожогов медсестры от постиранной маски

Скандальная история в Карабановской больнице, где медсестра получила ожоги после ношения защитной маски, набирает обороты. Вчера «Призыв» сообщил об итогах ведомственной проверки, которая фактически опровергла заявления медика о том, что защитные средства в учреждении стирают хлоркой, отчего и получились ожоги. А сейчас появились данные проверки прокуратуры, выявившей нарушения санитарно-эпидемиологического режима и иных норм в больнице. Надзорный орган встал на сторону пострадавшей. А скоро, надо полагать, будут и результаты работы Следственного управления СК РФ, которое также заинтересовалось карабановским инцидентом и проводит доследственную проверку.

Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического режима, трудового законодательства и законодательства о здравоохранении.

В ходе прокурорской проверки был установлен факт повторного использования средств индивидуальной защиты сотрудниками инфекционного госпиталя. Маски, респираторы, бахилы и костюмы выдавались медикам в недостаточном количестве. И те были вынуждены замачивать их в дезрастворах, сушить и надевать заново. При этом контроля обработки со стороны больничного руководства не было, сообщает областная прокуратура.

— Факт получения ожогов медсестрой от повторного использования средств защиты нашел свое подтверждение. Данное обстоятельство послужило основанием для проведения доследственной проверки Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области, которая до настоящего времени не завершена, — сообщила «Призыву» старший помощник прокурора области. — Из-за отсутствия контроля со стороны руководства департамента здравоохранения и лечебного учреждения своевременные закупки масок и защитных костюмов не произведены в достаточном объеме.

После введения режима повышенной готовности Карабановская городская больница была перепрофилирована под инфекционный госпиталь для лечения коронавирусных больных. Но, как выясняется, в медучреждении были приняты не все меры безопасности. Возможно, поэтому COVID-19 сейчас диагностирован у двух медицинских работников, контактирующих с больными. В связи с допущенными нарушениями главный врач лечебного учреждения получит представления от александровского городского прокурора. Кстати, одновременно в инфекционном госпитале прокуратура проверила организацию питания пациентов и обслуживающего персонала. В этом плане нарушений не обнаружено.

Татьяна Данилова

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