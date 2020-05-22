Прокуратура начала проверку по ДТП с подростками

Прокуратура Владимирской области начала проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Авария произошла сегодня утром на мосту двухуровневой развязки трассы Владимир — Муром — Нижний Новгород. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и влетел в фуру, которая двигалась в попутном направлении. После удара «ВАЗ» отбросило на отбойник на разделительной полосе.

Пострадали водитель и его трое несовершеннолетних пассажиров.

По результатам проверки прокуратура даст оценку произошедшему, в том числе тому, как исполняли свои обязанности родители и уполномоченные органы и учреждения по исполнению требований законодательства в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма детей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире пассажирский автобус «собрал» пять машин в час пик.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»