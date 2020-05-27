Прокуратура и Следком проверят информацию о забастовке на «Волгабасе»

Следственный комитет и прокуратура Владимирской области начали проверки информации о забастовке на заводе «Волгабас» и невыплате заработной платы. СМИ сообщили, что накануне несколько сотен сотрудников предприятия по производству газомоторных автобусов в Собинском районе не вышли на работу. Причиной послужила невыплата им зарплаты за апрель и аванса за май текущего года.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка законности действий руководства предприятия. Свои выводы сделает и Следком. В ходе доследственной проверки будут приняты меры к погашению задолженности по невыплаченной заработной плате и восстановлению трудовых прав работников холдинга, говорится на сайте ведомства.

Руководство «Волгабаса» заверяет, что зарплаты выплачены в полном объеме.

Между тем, руководство завода заверяет, что предприятие работает в штатном режиме, соблюдая нормы безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

—Все сотрудники, задействованные в производственном процессе, находятся на своих рабочих местах. Заработная плата персоналу выплачена в полном объеме, — настаивает пресс-служба ООО «Бакулин Моторс Групп».

Сообщается, что за время действия ограничительных мер завод покинули не более 4% сотрудников. Этот показатель не превышает средний отток, зафиксированный по итогам 2019 года. По информации пресс-службы, компания исполняет 2 экспортных контракта, получает валютную выручку. Кузовной и сборочный цеха загружены, обеспечены заказами на несколько месяцев вперёд.

Ранее «Призыв» сообщал, что в конце марта сотрудники завода вернулись к работе после простоя. Временная приостановка деятельности предприятия была связана с задержками поставок комплектующих из Китая из-за вспышки коронавируса. В вынужденный отпуск были направлены 365 сотрудников предприятия.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»