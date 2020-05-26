Прокуратура через суд оспаривает увольнение руководителей учреждений культуры

Прокуратура в судебном порядке добивается восстановления трудовых прав руководителей учреждений культуры Коврова. Семеро директоров школ искусств и домов культуры в один день были уволены со своих постов. Решение приняли местные власти. Глава города Юрий Морозов заявил о необходимости «оптимизации» в сфере культуры. На сторону уволенных встали коллеги, общественность и областные власти. Свою проверку организовала и прокуратура.

Результаты проверки стали основанием для семи исковых заявлений.

— Увольнение в один день носит необоснованный, произвольный характер, противоречит законным интересам и свидетельствует о дискриминации и злоупотреблении правом. Оно произведено в период установленных Указами Президента Российской Федерации и губернатора области нерабочих дней, во время действия которых оформление прекращения трудовых отношений в подобных организациях не осуществляется, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. — Кроме того, расторжение трудовых договоров с двумя руководителями, являющимися членами профсоюза, произведено без предварительного согласия областной профсоюзной организации.

Ранее «Призыв» сообщал, что против увольнения семерых руководителей учреждений культуры Коврова выступило и Министерство культуры. Петицию в их защиту подали и в администрацию Владимирской области.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»