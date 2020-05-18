Проект Рпенского проезда отправили на госэкспертизу

Проект Рпенского проезда, который хотят построить во Владимире от улицы Мира до Жуковского, проходит завершающую стадию – государственную экспертизу. Сейчас ни один объект не получит федеральное финансирование без положительного заключения экспертов. Проект детально изучают сотрудники учреждения «Владоблгосэкспертиза». Архитекторы проектного института «Владимиравтодорпроект» предоставили региональным и городским властям окончательный вариант дороги. Предварительно уже прикинули стоимость его реализации. Вышла довольно круглая сумма – 2,7 миллиарда рублей. По размаху Рпенский проезд может конкурировать с Лыбедской магистралью.

— Строительство Рпенского проезда – долгожданное событие для владимирцев, которое имеет важное социальное и экономическое значение. Эта автодорога оптимизирует транспортные потоки в областном центре, разгрузит восток города от пробок. Проект дорогостоящий, без федеральной поддержки в ближайшие годы не обойтись, – отметил глава региона Владимир Сипягин.

Строительство Рпенского проезда рассчитывают на 2021-2023 годы.

Еще в начале года власти строили оптимистичные планы о старте строительства уже этим летом. Но в условиях пандемии бюджеты всех уровней включили режим жесткой экономии. Рпенский проезд попал под «заморозку». Деньги будут выделяться только на те объекты, которые уже запущены в работу. И в первую очередь речь идет о строительстве перемычки на Сперанского-Чапаева. Как «Призыв» сообщал ранее, работы там уже начались.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»