Призывники перед отправкой в армию сдадут тест на COVID-19

Призывников из Владимирской области начнут отправлять к местам службы с 20 мая. Молодых людей обеспечат дезинфицирующими средствами и масками на весь путь. Перед отправкой всех должны проверить на коронавирус. Военный комиссариат региона получил более 2,5 тысячи тест-систем. Кроме того, сообщил военком Олег Кувшинов, военкоматы и сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами и бактерицидными лампами, в наличии имеются более 18 тысяч масок и более 300 литров дезинфицирующей жидкости.

— Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учётом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, – приводит слова военного комиссара Владимирской области пресс-служба «Белого дома».

Весенняя призывная кампания продлится до 15 июня.

Из региона в армию отправятся более 1400 молодых людей. Часть из них будет проходить военную службу в границах Западного военного округа, в подшефных воинских частях, 10 человек – в Президентском полку. Призывники отправятся на службу в Военно-Морской Флот, в Воздушно-космические силы Российской Федерации, около 10% — в учебные подразделения.

Ранее «Призыв» сообщал, что пандемия коронавируса оказала влияние на весеннюю призывную кампанию.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»