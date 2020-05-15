«Приора» влетела в «Nissan» на Огуречной горе

Сегодня во Владимире произошло ДТП на «Пекинке» при спуске с Огуречной горы. По предварительной информации городского отдела ГИБДД, водитель «Приоры» неудачно перестроился из правого в левый ряд и врезался в отбойник. После удара легковушку отбросило на «Nissan Teana». Обе машины встали ближе к обочине, что спасло федеральную трассу от пробки. Было небольшое затруднение движения.

В результате ДТП пострадал водитель «Приоры», он был госпитализирован. В ГИБДД отмечают, что в режиме самоизоляции на дорогах стало происходить меньше крупных и смертельных аварий. Об этом можно узнать из короткого видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»