Принимаются заявки на получение грантов «Агростартап»

Будущие фермеры могут получить финансовую поддержку

Фермеры могут получить финансовую поддержку. Во Владимирской области принимаются заявки на получение грантов «Агростартап». До завершения приёма осталось меньше двух недель: дедлайн — 2 июня. Документы следует отправлять в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ), зарегистрированным в сельской местности региона в нынешнем финансовом году. И ещё условие — ранее КФХ не должно было получать финансовой поддержки, субсидий или грантов в качестве стартапа, в том числе фермерского. Суммы грантов — до 2 миллионов рублей и более, в зависимости от количества работников в хозяйстве.

КФК, подающие заявки на гранты, должны отвечать условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Условия участия

Программа предусматривает, что хозяйство, получившее гранты, проработает на земле ещё, как минимум, пять лет. Для того чтобы стать обладателем гранта до 2 миллионов рублей, нужно в указанные департаментом сроки создать не менее одного нового постоянного рабочего места, а свыше 2 миллионов – не менее двух новых рабочих мест. Грант предоставляется на конкурсной основе. Решать, кто его достоин, будет региональная конкурсная комиссия.

— В прошлом году комиссия рассмотрела поданные 22 заявки на получения грантов «Агростартап», — сообщили «Призыву» в департаменте сельского хозяйства. — Изучали бизнес-планы, проводили собеседования с претендентами. В результате удовлетворили 16 заявок.

Пояснение: хотя гранты выдаются КФХ, это не значит, что на момент подачи заявки хозяйства должны быть официально зарегистрированы. В том-то и смысл, что «легализоваться» и начать деятельность они могут тогда, когда победят в конкурсе, то есть будут иметь твёрдую гарантию, что их бизнес-план поддержат финансово. Зарегистрировать КФХ необходимо в течение не более 30 календарных дней после объявления результатов конкурса.

Как определяют победителя

Есть таблица с критериями, соответствие которым сулит определённые баллы. В общем-то, дело известное – похоже на систему госзакупок. По каждому из участников конкурсного отбора выводится итоговый балл. У кого он больше, тот и молодец — получает не огурец, а вполне приличную сумму. При наличии нескольких участников с одинаковым количеством баллов предпочтение отдается участнику, подавшему заявку ранее. Вот таблица с критериями  и баллами (для увеличения наведите курсор компьютера или — в случае со смартфоном — нажмите пальчиком на экран).

Что содержит заявка

Заявка на бумажном носителе и в электронном виде подаётся по установленной форме. Там содержатся данные о проекте, сроках реализации и необходимом для этого имуществе. Есть и план расхода средств. А вот образец заявки.

Кроме того, нужно представить довольно внушительный список документов. Они перечислены в приложении № 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий «Агростартап». (По этой ссылке зайдите на сайт департамента, там первая же гиперссылка позволит скачать и Порядок, и приложение к нему).

Пакет документов предоставляется в ячейку отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования департамента по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59, 1-й этаж (вахта).

Когда назовут победителей

Результаты конкурса по нынешнему году станут известны, скорее всего, в июле. Дело в том, что комиссии даются 30 дней после окончания приёма документов для их изучения и составления экспертных заключений. После этой процедуры в срок не позднее 15 дней собирается комиссия. Она определяет победителей, размеры их грантов, план расхода средств и те показатели, которые КФХ должно достигнуть. Неисполнение плана, если таковое случится, потребует, по крайней мере, серьёзных объяснений.

Если кто-либо из победителей откажется от получения гранта «Агростартап» (в жизни всякое бывает), региональная комиссия включит в состав участников мероприятий претендента, не прошедшего отбор, но имеющего наибольший итоговый балл.

Михаил Сазонов

Фото «Призыва» 

 

 

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