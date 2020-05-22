Фермеры могут получить финансовую поддержку. Во Владимирской области принимаются заявки на получение грантов «Агростартап». До завершения приёма осталось меньше двух недель: дедлайн — 2 июня. Документы следует отправлять в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ), зарегистрированным в сельской местности региона в нынешнем финансовом году. И ещё условие — ранее КФХ не должно было получать финансовой поддержки, субсидий или грантов в качестве стартапа, в том числе фермерского. Суммы грантов — до 2 миллионов рублей и более, в зависимости от количества работников в хозяйстве.

КФК, подающие заявки на гранты, должны отвечать условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Условия участия

Программа предусматривает, что хозяйство, получившее гранты, проработает на земле ещё, как минимум, пять лет. Для того чтобы стать обладателем гранта до 2 миллионов рублей, нужно в указанные департаментом сроки создать не менее одного нового постоянного рабочего места, а свыше 2 миллионов – не менее двух новых рабочих мест. Грант предоставляется на конкурсной основе. Решать, кто его достоин, будет региональная конкурсная комиссия.

— В прошлом году комиссия рассмотрела поданные 22 заявки на получения грантов «Агростартап», — сообщили «Призыву» в департаменте сельского хозяйства. — Изучали бизнес-планы, проводили собеседования с претендентами. В результате удовлетворили 16 заявок.

Пояснение: хотя гранты выдаются КФХ, это не значит, что на момент подачи заявки хозяйства должны быть официально зарегистрированы. В том-то и смысл, что «легализоваться» и начать деятельность они могут тогда, когда победят в конкурсе, то есть будут иметь твёрдую гарантию, что их бизнес-план поддержат финансово. Зарегистрировать КФХ необходимо в течение не более 30 календарных дней после объявления результатов конкурса.

Как определяют победителя

Есть таблица с критериями, соответствие которым сулит определённые баллы. В общем-то, дело известное – похоже на систему госзакупок. По каждому из участников конкурсного отбора выводится итоговый балл. У кого он больше, тот и молодец — получает не огурец, а вполне приличную сумму. При наличии нескольких участников с одинаковым количеством баллов предпочтение отдается участнику, подавшему заявку ранее. Вот таблица с критериями и баллами (для увеличения наведите курсор компьютера или — в случае со смартфоном — нажмите пальчиком на экран).

Что содержит заявка

Заявка на бумажном носителе и в электронном виде подаётся по установленной форме. Там содержатся данные о проекте, сроках реализации и необходимом для этого имуществе. Есть и план расхода средств. А вот образец заявки.

Кроме того, нужно представить довольно внушительный список документов. Они перечислены в приложении № 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий «Агростартап». (По этой ссылке зайдите на сайт департамента, там первая же гиперссылка позволит скачать и Порядок, и приложение к нему).

Пакет документов предоставляется в ячейку отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования департамента по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59, 1-й этаж (вахта).

Когда назовут победителей

Результаты конкурса по нынешнему году станут известны, скорее всего, в июле. Дело в том, что комиссии даются 30 дней после окончания приёма документов для их изучения и составления экспертных заключений. После этой процедуры в срок не позднее 15 дней собирается комиссия. Она определяет победителей, размеры их грантов, план расхода средств и те показатели, которые КФХ должно достигнуть. Неисполнение плана, если таковое случится, потребует, по крайней мере, серьёзных объяснений.

Если кто-либо из победителей откажется от получения гранта «Агростартап» (в жизни всякое бывает), региональная комиссия включит в состав участников мероприятий претендента, не прошедшего отбор, но имеющего наибольший итоговый балл.

Михаил Сазонов

Фото «Призыва»