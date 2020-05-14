Премьера на ТНТ4: телефонные пранки в шоу «Созвон»

Комики докажут, что для смешного контента им нужно сделать только один звонок

С 18 мая премьера на ТНТ4 — первое шоу импровизационных телефонных пранков «Созвон» (18+). С понедельника по четверг в 23:00!

По данным сотовых операторов, в условиях самоизоляции количество обычных голосовых звонков увеличились в среднем на 20%, а видеозвонки тем более бьют рекорды — их популярность выросла в 2-3 раза. Телефон взял на себя все прогулки с друзьями, переговоры с коллегами, встречи с семьёй. Но звонки могут быть не только способом общения, но и способом посмеяться! Особенно для комиков, которые из любого созвона сделают весёлый и жёсткий пранк.

В шоу «Созвон» два участника ставят друг другу задачу: позвонить по определённому номеру и в разговоре использовать набор заранее заготовленных абсурдных фраз до того, как на том конце повесят трубку. Например, заказать еду на поминки и обязательно произнести словосочетания «именем короля», «драка за колбасу», «мой маленький Егорка», «пробить фаталити», «Эдуард Леопольдович Шланг». Сказать их все и не засмеяться самому – по-настоящему сложная задача. Пробовать себя в пранках будут известные комики и звёзды. Андрей Бебуришвили позвонит заказать тур по Белоруссии за любые деньги, Рустам Рептилоид наймёт карлика верхом на собаке в день рождения, Данила Поперечный запишется на курсы стендапа, чтобы шутить как Данила Поперечный, а Гарик Харламов попытается пробиться в мир искусства, чтобы позировать голым. Может, кто-то из них позвонит даже тебе, пока ты это читаешь!

Не повторяйте телефонные пранки, если вы не комик и вас не показывают в шоу «Созвон» на ТНТ4! Смотрите, как это делают профессионалы с 18 мая в 23:00.