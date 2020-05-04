Предприятия Владимира. Узнайте их на советском фото

Весной 1945 года закончилось строительство первой очереди тракторного завода, крупнейшего из 48 предприятий советского Владимира. Такие заводы, как «Автоприбор», «Точмаш», химический и тот же тракторный, были гордостью не только города и области, но и всей страны. А большинство предприятий обеспечивало насущные потребности горожан, что в ни коем случае не умоляет их достоинство. Кто-то же должен был кормить, поить и одевать владимирцев? Именно за достигнутые успехи в развитии промышленного производства в 1971 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А что вы помните о наших предприятиях? Сможете их узнать по советским фотографиям?
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