Предприятия Владимира. Узнайте их на советском фото

Проверьте свои знания родного города

Весной 1945 года закончилось строительство первой очереди тракторного завода, крупнейшего из 48 предприятий советского Владимира. Такие заводы, как «Автоприбор», «Точмаш», химический и тот же тракторный, были гордостью не только города и области, но и всей страны. А большинство предприятий обеспечивало насущные потребности горожан, что в ни коем случае не умоляет их достоинство. Кто-то же должен был кормить, поить и одевать владимирцев? Именно за достигнутые успехи в развитии промышленного производства в 1971 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А что вы помните о наших предприятиях? Сможете их узнать по советским фотографиям?

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