Предприятия Владимира. Узнайте их на советском фото

Весной 1945 года закончилось строительство первой очереди тракторного завода, крупнейшего из 48 предприятий советского Владимира. Такие заводы, как «Автоприбор», «Точмаш», химический и тот же тракторный, были гордостью не только города и области, но и всей страны. А большинство предприятий обеспечивало насущные потребности горожан, что в ни коем случае не умоляет их достоинство. Кто-то же должен был кормить, поить и одевать владимирцев? Именно за достигнутые успехи в развитии промышленного производства в 1971 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А что вы помните о наших предприятиях? Сможете их узнать по советским фотографиям?

На территории какого завода стояли памятники советским политическим лидерам Иосифу Сталину и Андрею Жданову? Химический Тракторный Керамический Правильно! Неправильно! - На территории какого предприятия в 60-е годы царила такая идиллия? «Автоприбора» Мясокомбината Швейной фабрики «Победа» Правильно! Неправильно! - Стройка какого предприятия развернулась в начале 70-х у «Пекинки»? Мелькомбината Комбината «Тепличный» Завода постоянных магнитов Правильно! Неправильно! - Юбилейный коммунистический субботник на каком заводе запечатлело острое око фотографа а 1970 году? Железобетонных изделий Хлебозаводе Химическом Правильно! Неправильно! - Какой владимирский завод прошел за советское время путь от красильно-отделочной фабрики до завода точных приборов? «Эталон» «Точмаш» Химический Правильно! Неправильно! - Проходная какого предприятия выглядела так в 50-е годы? Мясокомбината «Электроприбора» Макаронного завода Правильно! Неправильно! - Цеха какого завода попали на снимок 70-х годов? Тракторного Электромоторного Прецизионного оборудования Правильно! Неправильно! - На каком предприятии в 1962 году проходил монтаж первой турбины? ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 Правильно! Неправильно! - Какой завод может по праву считаться старейшим во Владимире? Молокозавод Фруктовых вод Ликеро-водочный Правильно! Неправильно! - Фотография цеха сборки какого завода попала в 60-х годах в книгу монархиста Василия Шульгина «Письма к русским эмигрантам»? «Точмаша» «Автоприбора» «Электроприбора» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Предприятия Владимира. Узнайте их на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook