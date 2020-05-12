Правительство утвердило порядок получения выплат на детей

Правительство России утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Заявление на получение выплаты можно подать дистанционно: через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Главное, чтобы сайты справились с наплывом посетителей. На утро 12 мая ресурсы оказались перегружены. Также можно обратиться непосредственно в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Подать заявление необходимо до первого октября.

Рассмотрение заявления займет не более пяти дней. Еще три дня отведено на перевод денег до получателя. Известно, что выплаты начнутся с 1 июня.

Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьи смогут получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Мера поддержки предусмотрена и для российских семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Это выплата в размере 5 тысяч рублей на ребёнка. Получить ее можно за апрель, май и июнь. Для этого также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд. Ранее «Призыв» рассказывал о том, какие выплаты от государства можно получить в пандемию COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: city51.ru