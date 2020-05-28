Пожилая жительница Владимира пропала без вести

Во Владимирской области ведутся поиски Валентины Гусевой (Скобелевой). 78-летняя жительница Владимира пропала накануне, 27 мая. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти. Приметы пропавшей пенсионерки: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза тёмные. Была одета в коричневую куртку, розово-чёрную кофту, красный халат, бежевую шапку и синие текстильные туфли.

Пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

К поискам пропавшей подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Помочь в их нелегкой работе может каждый. Если вы что-то знаете о местонахождении пенсионерки, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-977-687-49-09. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» рассказывал о пропавшем грибнике, который провел в холодном лесу почти четверо суток и смог вернуться домой.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»