Поздравление с Днем предпринимателя от Владимирского отделения Сбербанка

Управляющий Владимирским отделением № 8611 ПАО Сбербанк Андрей Черкашин поздравил предпринимателей Владимирского региона с профессиональным праздником.

Уважаемые друзья и партнеры! В День российского предпринимательства примите поздравления с профессиональным праздником!

Бизнес в текущий период времени оказался в непростых условиях. Но, несмотря на это, вы продолжаете преодолевать трудности и не теряете уверенности в себе.

Мы высоко ценим ваш труд, создаем гибкие и удобные кредитные схемы, развиваем новые технологии, повышаем качество офисного сервиса и дистанционных услуг.

Благодарим Вас за сотрудничество, за совместный поиск решений. Ваше доверие Сбербанку не позволяет нам расслабляться, дает стимул быть лучшим банком для бизнеса.

Желаем вам терпения и настойчивости, творческого и финансового подъема! Пусть все начинания будут успешными.

В это непростое время Сбербанк готов помочь бизнесменам региона не только с помощью реализации программ поддержки, но и новыми знаниями. Мы пригласили зарекомендовавших себя экспертов, которые бесплатно поделятся знаниями для работы в новых реалиях. Полная программа семинаров размещена на сайте http://sberbusiness2020.tilda.ws

Кроме того, мы запускаем челендж #бизнес2020 в поддержку предпринимателей. Поделитесь в своих аккаунтах в соцсетях историями о том, как вы смогли по-новому взглянуть на свой бизнес, какие примеры предпринимателей, «перестроивших» свой бизнес вас вдохновили.

С уважением,

Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк

Андрей Черкашин