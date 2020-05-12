Пострадавшим предприятиям спишут налоги и погасят кредиты

Президент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке отечественной экономики. Глава государства предложил полностью списать налоги и страховые взносы за II квартал текущего года (кроме НДС), вернуть прошлогодний налог на доходы самозанятым, выдать льготные зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям с последующим погашением за счет государства.

Пока нормативные акты по реализации этих инициатив не опубликованы, так что ориентируемся на слова президента.

Кому спишут налоги

Налоги и страховые взносы за II квартал текущего года, кроме НДС, спишут индивидуальным предпринимателям, компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО. Это усилит позитивный эффект наряду с принятым ранее решением о выдаче субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса. Мера затронет около 1,5 млн предприятий страны.

Поддержка самозанятых

Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Граждане России, официально получившие статус самозанятых и выплачивавшие налог на профессиональный доход, по решению президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи.

Кому положены кредиты

Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев. В случае если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% — ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Поддержка семей

Ранее «Призыв» сообщал об утверждённых президентом и правительством мерах поддержки семей с детьми. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан удвоен и составит 6751 рубль. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. за апрель — июнь получат не только семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля текущего года, но и граждане, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. И с 1 июня россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). Эта выплата также не будет учитываться в составе дохода семьи при получении иных мер поддержки. Срок обращения для всех выплат одинаковый — до 1 октября.

Фото «Призыва»